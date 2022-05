Begoña Villacís: "Tenemos confianza en Almeida pero no es ciega, hay que ganársela"

Esther Esteban Madrid

Cuando le preguntas a la vicealcaldesa de Madrid cuántas veces le han tentado de algún otro partido político para que "cambie de chaqueta" sonríe, hace un gesto como intentando no solemnizar lo obvio y añade, medio en broma ,medio en serio, que "no todas las que se ha especulado" y que Cs sigue siendo su opción. Begoña Villacís (Madrid, 1978), licenciada en Derecho y máster en Asesoría fiscal y Derecho tributario por Icade, dice que decidió ser abogada viendo con su padre 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet y tal vez por eso no se le cae de la boca la palabra justicia. Cuando le preguntas por su ubicación ideológica se define de liberal y de centro, en estado puro sin ponerle apellidos de izquierda o derecha. Reconoce que el hecho de haber desarrollado parte de su actividad laboral y profesional en Estados Unidos le ha ayudado a dar una visión pragmática a sus decisiones.

Dice alto y claro que la única forma de equilibrar la asfixia económica de las familias es bajando los impuestos y que este es el momento adecuado para hacerlo. Insiste en que a Madrid le salen las cuentas e invita al resto de los ayuntamientos y comunidades autónomas de España hacer una armonización fiscal a la inversa de lo que piden los los independentistas y poner en práctica lo que está haciendo en la capital. Señala que si el espionaje al presidente se ha hecho público para acallar a los independentistas se han matado moscas a cañonazos y "nos debilita mucho reputacionalmente como país.

¿Qué le parece que CEOE y sindicatos hayan roto el pacto por la subida salarial?

Es una mala noticia porque estamos en un momento económico muy delicado con la inflación por las nubes y eso requiere consenso. Espero que sean capaces de llegar a una posición común por el bien de todos los trabajadores, que ya tienen suficiente con la situación que vivimos y necesitan certezas y no más inestabilidad.

¿Usted valora positivamente que a pesar de la crisis se haya batido un récord en contratos y tengamos más de 20 millones de ocupados en España?

Evidentemente ese es un dato positivo. Pero seguimos teniendo un problema con los contratos parciales, que siguen aumentando. Necesitamos una cierta seguridad jurídica en el marco laboral, y en ese sentido me alegro mucho de que no hayan prosperado las tesis de Podemos y que se haya mantenido prácticamente en su integridad la reforma laboral que se aprobó en el año 2012, y eso gracias al apoyo de Ciudadanos, que impidió que fuese ERC quien condicionase esa reforma. El propio Rajoy dijo públicamente que la reforma aprobada por el Gobierno era prácticamente la misma que la del PP, como así es.

Sin embargo la realidad es que tenemos una inflación disparada, la cesta de la compra imposible, y a la vez una cifra récord de recaudación de Hacienda, pero el Gobierno se niega a bajar impuestos. ¿Eso es lógico?

Hay una diferencia entre lo legal y lo obsceno. Será legal que se cobre impuestos y que hacienda recaude mucho en la situación actual, porque lo es, pero si le preguntáramos a los españoles si creen que es justo que en este momento con los recibos de la luz y el gas disparados y la cesta de la compra imposible Hacienda siga haciendo caja de forma escandalosa, contestarían con un no rotundo. La única forma de equilibrar la asfixia económica que están teniendo las familias es bajando los impuestos, y es el momento adecuado para bajarlos.

Oiga, ¿al Ayuntamiento de Madrid le salen las cuentas a pesar de la crisis?

Al Ayuntamiento de Madrid por supuesto que le salen las cuentas. La gestión económica es modélica. Nosotros hemos ahorrado a los madrileños 505 millones de euros en el tiempo que llevamos gobernando y tenemos un presupuesto de alrededor de 5.000 millones de euros. Mientras la Comunidad de Madrid, que tiene fama de bajar los impuestos, ha ahorrado 300 en un presupuesto de 20.000 millones en estos 3 años. La Institución que está llevando a cabo las políticas liberales de una forma más eficaz es el Ayuntamiento de Madrid, hemos bajado prácticamente todos los impuestos: de bienes inmuebles, de actividades económicas, la tasa de las terrazas, que se ha bonificado al 100%, la de los mercadillos, etc. Así hemos estimulado la economía, y dado un mensaje de alivio fiscal, de certidumbre y de seguridad jurídica, y además nos salen las cuentas.

También han aprobado una ordenanza para facilitar los trámites de licencias, ¿no?

Efectivamente va a cambiar radicalmente la forma de solicitar una licencia en Madrid, y agilizar los trámites como nunca se había conocido. Por ejemplo, construir en Madrid se va a poder hacer a través de una declaración responsable, y va a suponer un ahorro de coste a las constructoras que repercutirá directamente en una bajada de precios de la vivienda. Además, hemos desbloqueado proyectos urbanísticos importantísimos para la ciudad como la operación Chamartín y los desarrollos del sureste, entre otras cosas. Estamos llevando a cabo el bosque metropolitano, que es la megaestructura verde más ambiciosa de toda Europa. Por no hablar de las ayudas a los autónomos o el primer plan de industria aprobado desde el área de Economía. Nuestras políticas están mejorando mucho la vida de los madrileños.

Vamos, que se pueden aumentar los ingresos bajando impuestos, que es lo que niega el gobierno socialista, ¿no?

Por supuesto que sí. Nosotros estamos siendo mucho más eficaces generando riqueza, y bajando impuestos. Por eso Madrid está siendo un imán para las inversiones. El 2% de las inversiones extranjeras están viniendo a Madrid. Así se genera riqueza y se acaba recaudando más bajando los impuestos.

¿Usted qué piensa cuando desde otras autonomías, como Cataluña, piden una armonización fiscal, para Madrid?

Estoy muy a favor de la armonización fiscal, pero en el sentido inverso a lo que ellos plantean. Creo que todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos deberían replicar el modelo fiscal de Madrid.

¿Y una bajada de impuestos repercute en un deterioro de los servicios públicos como sostienen Podemos y los socios del Gobierno?

No es cierto que una bajada de impuestos suponga un deterioro de los servicios públicos. En el Observatorio de la ciudad se recoge que el nivel de satisfacción de vivir en Madrid tiene más de un 7%, lo cual es un dato que bate récords y lo mismo ocurre con la limpieza, que obtiene los mejores resultados de una década o los servicios sociales. Hay un 22% más de trabajadores sociales y se han ampliado las plazas para las personas sin hogar. Además, hemos hecho la mayor operación de asfalto de toda la historia del Ayuntamiento de Madrid. No hay ni un solo dato que avale con cifras reales que la bajada de impuestos en Madrid suponga una bajada en la calidad de los servicios públicos.

Según las últimas encuestas, si hoy hubiera elecciones, Almeida podría revalidar la alcaldía con usted como vicealcaldesa sin necesitar a Vox. ¿Esa es una opción real? Porque Ciudadanos está a la baja...

Si ahora se revalidara el gobierno actual, y eso lo que significa es que a los ciudadanos les gusta cómo gobernarnos y creen que este gobierno de coalición ha funcionado. Volver a formar un gobierno PP-Ciudadanos es una opción real que aparece en todas las encuestas. A nosotros ninguna nos da por debajo de 8, y por lo tanto la posibilidad de repetir un gobierno de coalición como el de ahora no es un deseo ni algo inalcanzable, sino algo real.

Estará contenta, usted es la política mejor valorada de Madrid, pero ¿la marca de Cs es una rémora que le quita opciones o es el PP quien va a la baja?

La marca y el proyecto político, y los valores que defienden nuestras siglas son los que yo represento en Madrid, que tienen que ver con la trasparencia, la acción de gobierno, la gestión y con la honestidad. Otros políticos en mi situación habrían estado tentados de asumir la alcaldía en los momentos difíciles, pero nosotros hemos renunciado a ello. Para nosotros la lealtad y la palabra es importante, y lo hemos demostrado.

Vamos que la lealtad se mantiene intacta a pesar del escándalo del espionaje a la presidenta Ayuso, y del caso de las mascarillas...

Tenemos confianza en Almeida, pero la confianza no es ciega, hay que ganársela, y cuando esa confianza se ha visto deteriorada porque hemos descubierto cosas que no sabíamos, como la del espionaje a Ayuso, hemos abierto una comisión de investigación, que es vital para que se depuren los hechos. Si no hubiese habido un gobierno de coalición en Madrid esa comisión nunca hubiera visto la luz. La lealtad no está reñida con la necesidad de transparencia, y nosotros vamos a poner todos los medios para que se depuren responsabilidades en el caso del espionaje a Ayuso.

Oiga, ¿el pelotazo de las mascarillas pudo haberse evitado, y pudo hacerse sin la complicidad de altos responsables del ayuntamiento?, ¿cree que Almeida no sabía nada?

De haber complicidades sería de todos los grupos políticos porque todos aprobaron el contrato en el seno de la empresa funeraria. Fue así porque estábamos en una situación desesperada, donde llegaron a morir 591 madrileños en un solo día, y eso nos llevó a tratar de conseguir mascarillas como fuera, sin tener experiencia, porque no somos el Ministerio de Sanidad. Hay más casos de ayuntamientos en España que han llegado a pagar más por las mascarillas que nosotros. Lo que me parece obsceno es que se hayan aprovechado de nuestra desesperación y que el dinero de los madrileños se haya convertido en yates, coches y en hoteles de lujo. Yo he pedido perdón a los madrileños, porque nos la colaron, y además vamos a hacer todo lo posible por recuperar el dinero.

¿Habrá responsabilidades políticas y a qué nivel? Porque además del primo del alcalde que facilitó el teléfono, el padre del socialista Juan Lobato, es asesor jurídico de la funeraria. ¿Hay caza de brujas a diestro y siniestro?

Ni el ayuntamiento ni el alcalde, ni siquiera el primo están investigados. El padre de Juan Lobato tampoco paso por ese contrato. No se puede extender una mancha de sospecha como pretenden algunos, contra todos. Si hubiera caza de brujas no habría, como hay en la actualidad, procesos similares en toda España, con independencia del color político de la institución.

Dígame ¿y la comisión del espionaje a Isabel Ayuso se cerrará en falso teniendo en cuenta que el PP ahora ha cambiado de líder?

Lo primero es que todos los cargos que han sido convocados a esa comisión tienen que acudir a ella, y quien no acuda estará obstaculizando de forma deliberada la búsqueda de la verdad, de la justicia y el intento de limpiar el buen nombre del ayuntamiento de Madrid. Yo trato de no meterme en las luchas internas de otros partidos porque me parece una falta de respeto. Ha sido Isabel Ayuso quien ha dicho que hasta que no se vaya el último de los conspiradores no va a parar.

Sea como fuere, la llegada de Feijóo ha provocado según las encuestas una subida importante del PP que se acerca llamativamente al PSOE. ¿Cómo lo valora usted?

Creo que es pronto para valorarlo porque, siempre, cuando se estrena un líder las encuestas se son favorables. Feijóo se ha presentado como algo nuevo, sin mochilas, y habrá que esperar para ver cómo consolida su liderazgo.

En todo caso Ciudadanos da la sensación de que no resiste después de lo ocurrido en Castilla y León , y las andaluzas están a tiro de piedra...

Reconozco que no es nuestro mejor momento electoral, porque todo está demasiado polarizado y eso a nosotros no nos beneficia. Sin embargo, en Andalucía está habiendo una evolución positiva, y al final se acabará imponiendo la realidad, que el gobierno de coalición ha funcionado. Y es mucho más sano, trasparente y mejor que un gobierno monocolor.

En resumen, que Andalucía no va a ser la tumba de su partido político...

En absoluto, ni muchísimo menos. Ni Andalucía ni ninguna otra cita electoral será la tumba de Ciudadanos. En todos los países los partidos liberales han pasado por el mismo camino. Se sufre el desgaste de los gobiernos de coalición, se pasa un ciclo electoral más duro, pero siempre se remonta. Así ha ocurrido con el partido alemán, en Irlanda, Rumania, Canadá, Holanda, etc. Nosotros estamos muy orgullosos de los buenos gobiernos que hemos formado y nadie ha sido capaz de reprocharnos que no hayamos sabido gobernar. Todo lo contrario.

¡Menudo escándalo! Se ha organizado con el caso Pegasus, que ha provocado un fuego cruzado entre los ministros... ¿Qué opina?

El espionaje al presidente y a la ministra Robles me parece inquietante. Es muy preocupante la vulnerabilidad del móvil que debería ser el más protegido de toda España, que es el del presidente del Gobierno, y también el de la ministra de Defensa. Hay muchas preguntas sin respuesta. No sabemos qué sentido de la oportunidad tiene haberlo desvelado en este momento, no sabemos por qué se ha hecho público, cuando en otros países se ha manejado de forma tan distinta. No entendemos porque le estamos diciendo a todo el mundo que somos vulnerables frente a los ciberataques. El Gobierno debería arrojar luz sobre un tema tan delicado. Es increíble todo lo que rodea al Pegasus.

¿Usted también cree que dando a conocer el espionaje al presidente se intentó tapar el de los independentistas, parte de los cuales, según el CNI, se hicieron con autorización judicial?

Si desvelar que el espionaje al presidente y a la ministra de Defensa se ha hecho para acallar a los independentistas es como matar moscas a cañonazos y nos debilita mucho reputacionalmente como país. Es bastante ridículo. Según ha confirmado el CNI en el caso de los independentistas hubo una autorización judicial, y si Pedro Sánchez para paliar el enfado de sus socios de Gobierno ha abierto en canal al país, es lamentable.

¿Este asunto se sustanciará inevitablemente con el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, como dicen algunos?

En absoluto. Me parecería una vergüenza que se utilice a la directora del CNI de cabeza de turco , porque es una servidora pública que lleva años trabajando para gobiernos de distintos colores políticos. Además, las competencias para revisar estos móviles eran de presidencia del Gobierno, del ministro Bolaños.