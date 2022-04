Estas son las 10 ciudades más baratas para vivir en Estados Unidos

Si te estás planteando irte a vivir a Estados Unidos con un presupuesto ajustado o buscas una ciudad donde vivir cómodamente, debes saber que tu urbe ideal no será ninguna de las que salen en las grandes producciones de Hollywood.

De hecho, California, la cuna del cine occidental, es la región estadounidense con el mercado inmobiliario más caro en relación con los salarios de la zona. En la parte contraria de la tabla, entre las ciudades más económicas del país están, por orden: Pittsburgh, Oklahoma City y St. Louis.

Este top se recoge en el informe International Housing Affordability, en el que se analizan los precios de la vivienda y se comparan con los ingresos medios de la población, de manera que el índice refleja en qué ciudades el mercado inmobiliario está equilibrado y en cuáles no.

Una vez calculados las ratios, se da una puntuación a cada urbe: una ciudad asequible tiene 3,0 puntos o menos; una moderadamente cara tiene entre 3,1 y 4,0; una seriamente cara tiene entre un 4,1 y un 5,0 y una extremadamente cara tiene una puntuación superior a 5,1.

Estas son las 10 ciudades más baratas de EE. UU.

1. Pittsburgh - 2,6 puntos

2. Oklahoma City - 3,3

3. Rochester - 3,3

4. St. Louis - 3,6

5. Cleveland - 3,7

6. Cincinnati - 3,8

7. Búfalo - 3,9

8. Kansas City - 4,0

9. Louisville - 4,0

10. Tulsa - 4,0

Estas son las 10 ciudades más caras de EE. UU.

1. San José - 12,6 puntos

2. Honolulú - 12,0

3. San Francisco – 11,8

4. Los Ángeles - 10,7

5. San Diego – 10,1

6. Miami - 8,1

7. Seattle - 7,5

8. Riverside-San Bernardo – 7,4

9. Denver - 7,2

10. Nueva York – 7,1

En el estudio, elaborado por los think tanks The Urban Reform Institute (EE. UU.) y Frontier Centre for Public Policy (Canadá), se explica que en los últimos años se ha disparado la brecha entre las ciudades más baratas y más caras en Estados Unidos. Desde 2019, la distancia entre los dos extremos es un 50% mayor, y desde los años 70 se ha multiplicado por seis.

"La menor accesibilidad a la vivienda es una amenaza para la clase media", escriben los autores del texto, que aseguran que el encarecimiento de la hipoteca y el alquiler merman la riqueza de los hogares.

El estudio apunta a que la subida del precio de los hogares comenzó con la introducción de políticas que restringen la expansión de las ciudades y la construcción de nueva vivienda. "Independientemente de sus ventajas, la contención urbana se ha asociado a una enorme escalada del coste de la vida y de la vivienda en relación con los ingresos, aumentando así la pobreza y la desigualdad", opinan los expertos.

En el informe también se estudian las tensiones en el mercado inmobiliario de Canadá, China, Irlanda, Nueva Zelanda, Singapur y Reino Unido, además de Estados Unidos, y en el top de áreas metropolitanas más caras se encuentran Hong Kong (China), Sídney (Australia) Vancouver (Canadá) y San Francisco (EE. UU.).