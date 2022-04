Escrivá afirma que el déficit de la Seguridad Social bajará al 0,5% por "la buena evolución de los ingresos"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que el déficit de la Seguridad Social bajará del 0,9% al 0,5% este año por la "buena evolución de los ingresos en los tres primeros meses de 2022". Asimismo, garantiza la revalorización de las pensiones conforme al IPC pese a la actual situación de incertidumbre.

Escrivá, en una entrevista concedida al diario La Razón, sostiene que el proceso de inflación que vive España es "coyuntural", por lo que no debería afectar a la sostenibilidad de un sistema de pensiones que se evalúa a largo plazo, "a no ser que pensáramos que esto va a durar muchísimo tiempo, que no va a ser así". Según el ministro, además de mirar los gastos, hay que fijarse en los ingresos. "La Seguridad Social recauda 11 puntos del PIB en cotizaciones sociales", unos niveles nunca vistos, destaca Escrivá. En su opinión, esto se debe a que "cuando se crea empleo, cuando se mantienen rentas y salarios, la Seguridad Social genera ingresos suficientes".

Preguntado sobre la pérdida de poder adquisitivo consecuencia de la crisis inflacionaria agravada por la invasión de Ucrania, el ministro de Seguridad Social señala que España "tiene un problema estructural de distribución de la renta resultado de un modelo de mercado laboral basado en la precariedad". Un problema que "se está corrigiendo con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional" y "mejorando la pensión mínima por encima de la pensión media", afirma Escrivá. A lo que añade que "los datos de la precariedad laboral están siendo espectaculares" desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

En cuanto a sí estas subidas compensan el incremento de los precios y la energía, vuelve a subrayar que se trata de una situación "transitoria", "no es permanente en el tiempo", aunque de serlo es cierto que "podría llegar a haber un problema de pérdida efectiva de la renta". Según él, "a veces se crea la sensación de un empobrecimiento mayor que el real porque se tiende a pensar en una situación indefinida o muy persistente, cuando no va a ser así". En ese sentido, el ministro de Seguridad Social confía en que "en mayo se note ya la rebaja de la factura de la luz" consecuencia del desacoplamiento entre el precio del gas y el de la electricidad.

Preguntado por una posible ampliación del acceso al ingreso mínimo vital, Escrivá responde que desde su ministerio tratan de identificar "si hay potenciales beneficiarios de este derecho que no lo han pedido", a las que quieren se lo quieren dar a conocer mediante políticas proactivas.