Pymes y autónomos piden al Gobierno seguir trabajando juntos para que "las cosas funcionen"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

No ha pasado ni un mes desde que se abrió la primera convocatoria para acceder al 'Kit Digital' y esta mañana en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha tenido lugar un encuentro entre las asociaciones de pymes y autónomos para pasar revista a una de las medidas más ambiciosas del Gobierno de España: Digitalizar a un millón de empresas con 3.000 millones de euros. En este encuentro, tanto Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, como Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), han pedido a la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, seguir trabajando "codo con codo", ha dicho Cuerva durante el acto 'Kit Digital: Soluciones digitales para pymes y autónomos'.

El programa cuenta con 3.067 millones de euros de los fondos Next Generation para otorgar bonos a un millón de pymes y que estas compren servicios digitales existentes en el mercado a proveedores previamente aprobados por el Gobierno.

En estos momentos, nos encontramos en medio de la primera convocatoria, a la que podrán acceder aquellas pymes que tengan entre 10 y 49 trabajadores. La ayuda máxima de cada una de las empresas es de 12.000 euros, con los cuales podrán digitalizar alguno de los segmentos marcados por el Ejecutivo y Red.es, gestora de los fondos.

Esta inversión es imprescindible para un país como España, donde las pymes representan más del 95% del tejido empresarial español. En este contexto, el avance tecnológico de las pequeñas y medianas empresas españolas es la asignatura pendiente del país. Según el índice DESI, un estándar europeo que mide a digitalización de los países, España ocupa la posición 16 de 27 en esta materia.

Colaboración para avanzar

Para las pequeñas y medianas empresas, el acceso a los fondos europeos, según los datos de Cepyme, era algo con lo que las pymes no contaban beneficiarse pero "con el Kit Digital nos sentimos escuchados por el Gobierno, hemos trabajado codo con codo", ha apuntado Gerardo Cuerva.

Del mismo modo, y aprovechando la presencia de Carme Artigas, el vicepresidente de la patronal espera "ampliar las cuantías destinadas a este programa", ya que cree que esta iniciativa va a arrancar la cultura del cambio en la pequeña y mediana empresa para favorecer su crecimiento en el tejido productivo español

Por su parte, la vicepresidente de la ATA ha sido un poco más dura que Cuerva y ha apuntado que "en el caso de los autónomos, el proceso es más complejo porque hay que hacer un seguimiento desde el principio hasta el final del proceso de digitalización", pidiendo educar a quien recibe la ayuda para que pueda usar de la mejor forma estas nuevas herramientas. "La digitalización no es buena en sí, sino que cambia la forma que tenemos de trabajar", ha apuntado.

Celia Ferrero ha querido incidir también en esa colaboración con el Ejecutivo y pide seguir con esta tónica para el resto de aspectos en los que forman parte. "Cuando las cosas se hacen de forma conjunta y se nos implica, funcionan", ha remarcado Ferrero.

Según los datos de la vicepresidenta de ATA, a pesar de que aún estamos en la primera fase del kit, han gestionado más de 1.500 solicitudes de autónomos para adelantar la gestión del proceso.

Oportunidad histórica para España

Con respecto a la gestión de estas ayudas, Alberto Martínez Lacambra, presidente de Red.es, ha querido hacer hincapié en la importancia de estas ayudas y el reto que supone capilarizar de forma efectiva estos fondos. Para ello, Lacambra ha incidido en el cambio en el funcionamiento de la Administración, olvidándose de papeles para facilitar el acceso a las ayudas y ha asegurado que las ayudas comenzarán a abonarse "después de Semana Santa".

"Esta es una oportunidad sin precedentes para el tejido productivo español y lo tenemos que aprovechar sí o sí. Por eso es importantísimo reflexionar en cuanto a la eficiencia en el sector público", ha remarcado el presidente de Red.es

Lacambra, ha querido responder a Celia Ferrero y le ha recordado que, no solo es importante el papel del Gobierno en el seguimiento del proceso de digitalización. "Las asociaciones deben de estar ahí para acompañar a pymes y autónomos".

Al cierre del acto han estado presentes la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. El primero en hablar al cierre del acto ha sido Garamendi, que ha mostrado su felicidad por como están avanzando las cosas con el Gobierno, pero eso no significa que no vayan a ser críticos cuando toque.

"Va a ser difícil que hablemos de digitalización si no hay formación. No podemos hablar de estos temas si no estamos preparados y desde la Unión Europea ya nos han dicho que nuestra situación deja mucho que desear", ha dicho Garamendi en clara alusión a los datos del DESI.

A la cola de Europa en digitalización

Respecto a la posición digital que ocupa España entre los 27, Calviño ha enfatizado en que "hay que tomar las riendas de este proceso para garantizar que vamos hacia donde queremos, por eso un 30% del total de los fondos se destina a digitalización. Queremos liderar el proceso, estando al frente de un cambio tan importante y profundo para las economías europeas", ha sentenciado.