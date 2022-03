Juan Bravo: "Todo no es recaudar, también ha que cortar gasto público, pero eso no le gusta a Sánchez"

Para Juan Bravo Baena, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, ante una situación económica tan crítica como ésta, la receta de Pedro Sánchez de recaudar más y no rebajar impuestos no es justa. Así lo cuenta en esta entrevista hecha por eE, donde el consejero de la Junta recomienda al presidente que corte el gasto público y sea más eficiente con las cuentas públicas si quiere, por ejemplo, pagar los impuestos.

Inspector de Hacienda, profesor de Derecho Financiero y experto en Derecho Tributario, Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha departido con eE de algunas de las cuestiones económicas más candentes, en un momento en el que su nombre está en numerosas quinielas para formar parte del futuro equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Plan contra la crisis

¿Qué valoración hace del plan que Sánchez ha anticipado para contrarrestar la última crisis económica?

Estamos a favor de toda medida que alivie la carga a familias y empresas, pero sinceramente aún tenemos que conocer la letra pequeña que llevan esos anuncios. Es indudable de que hay que apoyar a esa pequeña y mediana empresa que está asfixiada por culpa del alza de todos los precios y de los propios materiales que necesitan para su producción. Pero que todos sepamos qué dice esa letra pequeña, cómo son esas ayudas, qué condiciones se ponen, de dónde sale el dinero y qué calendario hay para que lleguen a los que las necesitan. Es necesaria máxima transparencia y máximo diálogo con todos los grupos parlamentarios. Como ha dicho el presidente Juanma Moreno, las cosas salen bien cuando se analizan, se reflexionan, se dialogan y, sobre todo, se es transparente con la sociedad.

Hasta ahora el Gobierno ha sido firme defensor de no rebajar impuestos. ¿Son compatibles las ayudas y las rebajas fiscales?

Claro que sí, deben ser compatibles. Pero pensemos: en 2021, Hacienda ha recaudado más que nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que España tiene un déficit descontrolado. El último informe del IEE dice que España tiene una mala eficiencia del gasto público de 60.000 millones de euros. Por lo tanto, eso quiere decir que todo no es recaudar más. También hay que mirar el gasto, pero eso a Sánchez no le gusta. Sánchez no piensa así. El cree que, como la parte de los ingresos la tiene esclava, y hay que pagar sí o sí y, la parte del gasto, es déficit, pues que eso ya lo pagará alguien.

El presidente está hablando de la necesidad de un pacto de rentas

Correcto. El Gobernador, Pablo Fernández de Cos, lo ha establecido perfectamente. Pero, ¿qué es un pacto de rentas? Pues es lo que hizo Rajoy. Un pacto de todos. Es lo que dijo el gobernador del Banco de España. Los trabajadores a lo mejor tenemos que cobrar un poco menos o un poco más. La empresa tiene que renunciar a algo de sus beneficios fiscales, y la administración también tiene que hacer esfuerzos. Tiene que bajar impuestos y ajustar el gasto. Lo que no está bien es que Pedro Sánchez diga pacto de rentas, y ese pacto de rentas sea que las personas ganemos menos y trabajemos más. Porque entonces la pregunta es, ¿y Sánchez que hace?

La inflación es muy elevada y la deuda española sigue a la deriva, ¿Cómo se van a pagar las pensiones?

Así no se va a poder pagar las pensiones. Tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso tiene 60.000 millones para ajustar. Somos el país 29 de 37 en la OCDE de eficiencia en el gasto público. Estamos a 60 puntos de Suiza y Austria. Que Sánchez no quiere ajustar 60.000 millones, y quiere que sean 40.000 o 30.000 millones, bien. Con ese dinero hay margen para las pensiones. Y ocurre que, cuando en España trabaja mucha gente no se habla de las pensiones, porque se cotiza mucho y no hay problema en la capacidad de pago. Por eso la clave de todo es crear empleo de calidad; aprovechar los fondos para hacer transformación, I+D+i. Y nuestra aportación como administraciones es quitar, en la regulación, todo lo que podamos simplificar; y por otro lado, rebajar impuestos. No hace falta dar tanta subvención: Para que te voy a cobrar un impuesto, para luego darte una subvención. Directamente neteo, y te cobro el impuesto que corresponda. Para que te voy a cobrar 2.000 si luego te doy una subvención de 500. Pues no, te cobro 1.500. Más fácil.

Los impuestos

La izquierda siempre le cuelga al PP el sambenito de que solo sabe pedir rebaja de impuestos

Pero nadie dice eso. Claro que hay que pagarlos, pero de una manera equilibrada. Mire, Daniel Lacalle jamás dice que no haya que pagar impuestos. Él lo que dice es que hay que pagar impuestos comparativamente en nuestro entorno y a nuestra competencia. Un ejemplo, si mañana una tienda vende un traje dos veces más caro que la tienda de al lado, lo que ocurre es que no vende el traje. Pues lo mismo. Si tu pones la fiscalidad más alta, la pagaremos los que estemos aquí, pero el que quiera decidir venir no va a venir.

Y ¿cree que los andaluces ya perciben otra manera de gobernar?

Yo creo que sí se percibe en las encuestas. Se está produciendo un movimiento hacia un nuevo sistema de hacer política; se percibe en que, en el año 18 y 19 vinieron a Andalucía 80.000 personas nuevas, voluntariamente a vivir, cuando cuatro años atrás se habían perdido 15.000. Lo notas con la creación de empresas, el crecimiento de las exportaciones; estamos creando una sociedad competitiva. Lo ves cuando te reúnes con empresas o consultoras de Madrid y te dicen, como me dijo el otro día una: "Oye, de tres empresas que me vienen al despacho, una es para invertir en Andalucía; pero es que las tres preguntan por Andalucía". Lo ves cuando te conviertes en el territorio con mayor número de autónomos; cuando en el crecimiento, estamos por encima de la media.

La energía

¿Qué puede ofrecer Andalucía a las reservas energéticas de España?

Ahora mismo tenemos una producción de prácticamente un 50% de energías renovables. Y, ¿hasta dónde podríamos? Pues según el informe de la Agencia Andaluza de la Energía, hasta 300.000 megavatios que se podrían establecer en Andalucía: eso significa 2,5 veces de las necesidades de energías renovables del Plan Nacional. Pero claro, ahora no tenemos tanto. Sí que tenemos 800 proyectos de inversiones por 17.000 millones de euros que estamos intentando sacar con la máxima celeridad. Eso representa una parte importante de energía renovable, pero también es cierto que tiene una limitación. No obstante, nosotros podríamos desarrollar más energías renovables si Hidroeléctrica española pusiese las infraestructuras donde nosotros les planteamos. Produciríamos energías más baratas. En segundo lugar, hablamos de territorios o espacios que están en la España vaciada, con lo cual estamos creando empleo, afianzas a esos ayuntamientos a través de los impuestos que pagan y estás dando oportunidades. Yo entiendo que digan que en mitad de Madrid, no. Pero, ¿y en el resto de los territorios? Porque hay mucho territorio en España que podemos utilizar para esto en un momento como éste.

Europa dice ahora que la nuclear es una energía verde

En efecto, Europa ya ha dicho que las nucleares es verde. No se puede por ideología, dejar una fuente que es barata, que se ha considerado limpia, y que te puede dar respuesta a esas necesidades que tiene. Sin embargo, este Gobierno lo que ha hecho es cerrar las que vencía su tiempo, cuando se podían haber renovado a un coste muy bajo –aunque son muchos millones de inversión, porque es alta tecnología-. Pensar que en España tenemos más de 30.000 personas que trabajan de alto nivel, vinculados. Somos una referencia de la energía nuclear. No somos conscientes en cuanto a inversión y oportunidades. La gente no lo sabe. Pensemos en Japón, que después de tener un tsunami, ha seguido construyendo centrales nucleares. Y hay centrales nucleares en Francia, en Marruecos y un reactor en Portugal. Esto quiere decir, que si hay un problema nuclear, lo tenemos aquí. Entonces, para qué le compramos a otros pudiendo producirlo nosotros. Entonces fíjese si vemos alternativas en las que trabajar. Nosotros, en Palos de la Frontera, también tenemos una central de regasificación que nos da una alternativa también que, aunque es verdad que dependes de los barcos metaleros, te abre la posibilidad de que el mundo te puede suministrar: Ya no estás sometido con Argelia o con el norte de Europa, que es lo que nos está poniendo en una situación tan complicada. Entonces, si Alemania ha hecho un análisis de hacer microcentrales nucleares para dar respuesta, lo que no podemos aquí es seguir con la hidrología.

En el caso de Andalucía, el 100% de la energía que se consume en la Junta es renovable; hemos comprado una flota de 147 vehículos eléctricos y hemos dado de baja el doble de vehículos de gasóleo y de gasolina, tenemos cada vez más puntos de recarga. Luego, estamos claramente convencidos de la energía verde, pero que no podemos ir a un extremo radical ideológico, si no a una extrema necesidad que nos llevará a las energías renovables, la economía circular, pero que, ¡ojo que nos estamos creando una isla de lo que son las economías mundiales de lo que son EEUU y China! Eso nos puede generar un bloqueo. Todos los países están buscando alternativas. Nosotros podríamos desarrollar más energías renovables si, hidroeléctrica española pusiese las infraestructuras donde nosotros les estamos planteando.

Y, ¿eso por qué no ocurre?

Pues porque en su planificación, que al final se hace en el Consejo de Ministros, han considerado que en Andalucía no es necesario. Pero eso tiene varias alternativas.

¿Cuánto dinero ahorraría España si tuviera nucleares?

Pues muchísimo. Solo tenemos que pensar que la energía nuclear viene a ser el 20% del mix energético. Las del carbón, las centrales térmicas, se ha abierto alguna, porque ha vuelto a ser rentable de lo caro que está. Démonos cuenta de cómo se ha disparado el precio, que ha dado lugar que sea rentable que las volvamos a abrir. Y, sin embargo, las centrales nucleares no queremos, porque yo creo que solo es un debate ideológico.

La gestión de los fondos europeos

Se comenta en algunos círculos que Europa va a ser más exigente con España con el cumplimiento de los fondos

Pensemos una cosa, los MRR, de los que el Gobierno se siente muy orgulloso, porque fue el primero en cobrar, lo que se le olvida es que no se ejecutan. Que el dato que tenemos oficial fue de 104 millones de euros de ejecución el 2 de agosto. Y ya, como hubo tanta crítica, nadie más lo volvió a publicar. Hay que pensar una cosa, ese dinero transferido a las cuentas del Estado o de las CCAA, nos está costando dinero porque no se ejecuta. Nos cuesta al 0,5%. Quiere decir que, de esos 9.000 millones, ya no hay 10.000 millones, hay 9.950 millones de euros. Porque 50 millones ya los hemos pagado en intereses por tener el dinero depositado. Y si eso le sumamos la inflación, aun peor. Por eso, lo que hagamos más tarde es más caro. La inflación no para de subir, así que, los 70.000 millones para España cada día valen menos. Pero es que no activamos la economía.

Y, ¿esto ocurre con el resto de los fondos?

Europa nos pide que ejecutemos, claro, es que hay fondos de marcos estructurales. Y los del Presupuesto del 21 al 27 no están negociados todavía. Recordemos cuando salió el director general de la UE y dijo, oiga, es que España no sabe hacer dos cosas a la vez. Ha hecho mucho esfuerzo en el MRR; pero los otros fondos no se han tocado. Encontramos mucho anuncio, pero no hay ejecución, y la gente está esperando. En algunos casos, los fondos se están convirtiendo en vez de una aceleración, en un freno. Y eso, por qué, pues porque la gente espera que el dinero llegue, pero se paraliza con, a ver si esto entra, a ver si sale la convocatoria, a ver si consigo una ayuda Y mientras tanto, no conseguimos ningún recurso, esperando a que esto se mueva. Está siendo muy lento. Al menos en España.

Da la impresión de que existe una fractura a la hora de ver la ejecución de los fondos entre la gran empresa y los autónomos

Es que el dinero no está llegando. Lo diga la gran empresa. Ese dinero no llega, y lo que llega es en cantidades muy pequeñas. Y claro, el problema lo va a tener en todo este proceso, de tanta burocracia, las más pequeñas, que son las que más dificultades tienen. Solo hay que verlo en licitaciones y demás.

El consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha afirmado en las Jornadas Next Generation en Madrid, de eE, que la gestión de los fondos europeos corre el riesgo de convertirse en un Plan E. ¿Qué opina al respecto?

Sí. Ese es el riesgo. Es que, si analizamos y hacemos una comparativa, lo que se está produciendo en este país es muy parecido a lo que ya se produjo. En el año 2007-2008, se decía que no había crisis. Zapatero decía que aquí no había crisis. Aquí, antes de la pandemia, en el año 2019 se creció menos que en el año 2018. Y además de que se crecía menos se hacía más déficit. Finalmente, en 2008 Zapatero trajo el Plan E, como los Next Generation, y todo el mundo aplaudía. En aquella época, Elena Salgado decía que los brotes verdes. Aquí también lo ha dicho Nadia Calviño. Y después hemos empezado a la situación de congelación de las retribuciones salariales, y así empezamos otra vez un mismo proceso. Es decir, se congela, las empresas no pueden pagar; suben los precios, la inflación; los sueldos suben un 2%, pero la economía sube mucho más, con lo cual las familias pierden poder adquisitivo. ¡Cuidado! Por eso decimos que, en lugar de transformar, lo único que hacemos son rotondas; pero cuando pasen tres años eso no vale para nada. Se hace una inversión y eso se ha acabado. ¿Es transformador que se vayan unos autores a estudiar fuera de España o, dar 800.000 para comprar impresoras en color, eso es transformador, eso un Next, o es un Plan E?

¿Qué ha ejecutado Andalucía de esos fondos?

Principalmente, hay que decir que solo podemos hacer lo que nos deja hacer el Gobierno de España. Y, ¿qué hemos sacado principalmente?, pues las líneas del Moves y de Eficiencia Energética que, ¡ojo!, tienen un proceso. Porque claro, tu las abres: nosotros ya tenemos agotada la línea. Y eso, ¿qué significa? Pues que la gente ya ha presentado su proyecto, tu lo validas, la gente lo tiene que hacer, entrega los papeles, y entonces le pagas. Pero, de una cosa a otra pasan meses. Por eso, a la calle, prácticamente no fluye dinero.

En los proyectos que por ejemplo tiene Igualdad para determinadas actuaciones, pues depende. No nos dicen todavía si el IVA es financiable o no. Tiene que haber unos planes, que nos tiene que comunicar el Estado, y nos tiene que dar los pliegos sobre los cuales tú tienes que sacar la licitación, y no nos los dan. Y mientras no nos los den, de nada sirve que transfieran el dinero a las CCAA, si luego a ti como CCAA no te dejan trabajar.

Por ejemplo, Turismo Sostenible. No nos han mandado el dinero. Pero da igual, nosotros podríamos adelantarlos. Pero no podemos porque no han mandado los pieglos ni las condiciones necesarias para que nosotros podamos sacar esas licitaciones. Como tampoco te dicen lo del IVA. Y hay ayuntamientos que te dicen, si vienen, y hay que pagar el IVA, ese proyecto no lo quieren.

Política interna, futuro del PP

La falta de apoyo de Vox en la recta final de la legislatura de Juanma Moreno Bonilla, ¿ha entorpecido alguna política concreta?

No tener Presupuesto, lo primero que hace es ralentizar el sistema. Porque esto nos obliga a hacer presupuesto mes a mes. Tenemos que estar retocando las medidas en cualquier momento. Ese es el principal problema. Y luego, hay partidas, que como no está renovado el Presupuesto pues no se pueden activar si no tienes el ingreso. De manera que, ralentizamos y perdemos oportunidades. Por eso no entendemos que el elemento electoral haya sido tan decisorio para VOX, cuando antes nos han apoyado, ni tampoco entendimos que el PSOE viniese a cinco reuniones, y la sexta no aparecieron. La mínima lealtad es haber contestado.

Su nombre sale en muchas quinielas. ¿Le ha llamado Feijóo?

La decisión de quiénes conformarán el equipo es de Feijóo. Él debe tener absoluta libertad para pensar y decidir qué compañeros son los más adecuados. Honestamente, creo que para trabajar para Feijóo y para el partido, no hace falta tener ningún cargo. Es de agradecer que alguien te valore, al igual que han hecho con otros compañeros a los que también ven como posibles candidatos, caso de Elías Bendodo, Marifrán Carazo o Carmen Crespo. Señal de que en Andalucía estamos gestionando y haciendo las cosas bien. Dicho esto, y si le soy sincero, a día de hoy a mi nadie me ha llamado.