Padro Barato (Asaja): "La huelga del transporte ha desatado la tormenta perfecta sobre el campo español"

Pedro Barato exige soluciones urgentes al Gobierno para poner fin a la huelga de transportes, que ha obligado a los agricultores y ganaderos a tirar leche y frutas y hortalizas o a que los cerdos se coman entre ello por falta de pienso. "Lo peor es que puede haber enfrentamientos", advierte.

¿Cómo está afectando la huelga de transportes al sector agrario?

Francamente mal, sobre todo en sectores sensibles como la leche, las frutas y hortalizas. Luego ha tenido otra incidencia que es el tema del aprovisionamiento de pienso para los animales de cebo y también de campo. Hemos tenido muchos problemas, hemos tenido que hacer convoyes especiales, por ejemplo, el otro día, al puerto de Cádiz. La situación es complicada y ha habido que tirar fruta y leche.

¿También se han tenido que sacrificar animales?

No ha sido algo generalizado pero como anécdota puedo decir que el cerdo cuando no tiene pienso practica el canibalismo.

A nivel de exportaciones ha habido problemas con productos como el aceite de oliva

Se están perdiendo ventas. Todo esto ha provocado una tormenta perfecta. Puede haber gente que tenga materia prima, pero si no hay vidrio no se puede embotellar vino o aceite, si no hay tetrapack no se puede embotellar leche . Y luego, donde había y se ha hecho no podía salir la mercancía ni exportar. Un círculo vicioso en el que el sector agrario sufre las consecuencias y a los lineales les pasa lo que les pasa, que están vacíos.

La ministra ha ofrecido a los transportistas una bajada del precio de gasóleo. ¿Se beneficiará también el sector agrario?

Esperemos que sí porque si no se va interpretar que hay que parar el país para que atiendan tus reivindicaciones.

El Gobierno ha actuado tarde y le han faltado muchos reflejos. Tenía que haber hecho lo mismo que otros países

¿El Gobierno ha actuado con agilidad?

Bueno, el problema lo seguimos teniendo. El Gobierno tenía que haber hecho lo que han hecho otros países. En Francia no hay problemas porque ha puesto en marcha medidas como también lo han hecho en Portugal, Italia o Alemania. El Gobierno ha actuado tarde y le ha faltado muchos reflejos. Yo no sé si aquí el problema es que hay un exceso de personalismo del presidente.

¿Hasta cuándo puede aguantar el sector?

Para los productos perecederos y la ganadería tiene que haber una solución urgente, porque si no va a haber problemas muy serios y lo peor es que puede haber enfrentamientos.

Esta huelga se suma además a los problemas generados por la guerra de Ucrania

Antes de la guerra de Ucrania ya había problemas en el sector. La invasión vino a agudizarlos y a agravarlos. La escasez de materias primas, fundamentalmente maíz, trigo y girasol, es un problema y la ganadería española se está viendo muy afectada. Con la guerra se ha demostrado que esta PAC es mucho más cara, mucho más restrictiva y ahora hay que buscar soluciones, como por ejemplo que la superficie de barbecho se pueda utilizar para el cultivo para tener materia prima para el año que viene porque el tema de Ucrania no está resuelto en dos días. También hay que abrir nuevos mercados de importación y que la UE decida que los organismos genéticamente modificado (OGM) no sean incompatibles con nuestra legislación. Los norteamericanos los usan y no se mueren y aquí parece ser que si los utilizamos son malos.

Todavía resuenan los ecos de la manifestación del domingo. ¿Cómo valora la protesta?

El domingo se celebró la mayor manifestación sectorial de la historia de la democracia. Y fue un ejemplo. El otro día lo decía: 400.000 personas y farolas rotas cero, autobuses quemados cero, los adoquines en su sitio, enfrentamientos con las Fuerzas del Orden Público cero. Fue todo perfecto. Eso desde mi punto de vista tiene que tener consecuencias y el Gobierno debe poner en marcha medidas urgentes porque el sector ha salido a la calle, con toda la educación y respeto del mundo. No puede caer en saco roto porque si lo que pretende el Gobierno es que haya enfrentamientos no tenemos ningún problema pero es mejor reivindicar de esta forma que no de la otra.

Les habrá llamado ya el ministro de Agricultura, supongo

No, ni él ni ningún otro. Nos ha llamado el secretario general del Ministerio para contarnos el resultado del Consejo de Ministros de Agricultura de esta semana. Los problemas siguen ahí. Hemos pedido unas medidas de choque, como la bajada del precio del gasóleo, la bonificación de un 15% del precio de los fertilizantes y plásticos. No es que sean caprichos nuestros sino cosas que se contemplaban en la famosa Ley de la Cadena Alimentaria y hay un incumplimiento manifiesto desde el Gobierno. Además, pedimos un aumento de los gastos de difícil justificación, que el IVA para los ganaderos pasase del 10,5% al 12% de forma coyuntural. También está el tema de la tarifa de la luz en el que es una aberración que el sector agrario esté pagando la máxima potencia 12 meses cuando realmente la utiliza tres. La manifestación tiene que servir para que de una vez por todas en el Gobierno se den cuenta de que no hay que atacar al sector agrario sino dialogar con él, no perdernos el respeto, con decisiones como las del lobo, o el ataque a la carne del señor Garzón, la reforma laboral, el SMI. La subida del salario mínimo, según el último informe que se ha hecho desde Cepyme, en donde Asaja está integrada, se ha llevado por delante más de 160.000 empleos. Aquí todo el mundo quiere que la gente tenga un salario digno pero eso no puede estar ligado a la ruina del empresario, sino a la mejora de la productividad y otros factores.