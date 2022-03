EEUU y el G-7 diseñan un cerco para estrangular rápido la economía rusa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes un cuarto paquete de medidas contra Rusia por la invasión de Ucrania, al término de la cumbre celebrada en Versalles, en el que se pone cerco a los artículos de lujo, a los criptoactivos para eludir las sanciones, a la importación de productos clave en el sector del hierro y el acero de la Federación Rusa y la prohibición de nuevas inversiones europeas en el sector energético de Rusia.

La UE se encuentra trabajando al unísono con sus socios del G-7 para aumentar la presión económica sobre el Kremlin tras los "buenos" resultados de las tres oleadas de sanciones que se han adoptado previamente. "El rublo se ha desplomado. Muchos de los principales bancos rusos están aislados del sistema bancario internacional. Las empresas están abandonando el país, una tras otra, al no querer que sus marcas se asocien con un régimen asesino" declaran desde la Comisión Europea en un comunicado.

Las sanciones contemplan seis puntos. En primer lugar, la Comisión Europea negará a Rusia el estatus de nación más favorecida en sus mercados, de modo que ya no dispondrá de los beneficios de ser miembro de la OMC y sus empresas ya no recibirán un trato privilegiado. Asimismo, contempla suspender sus derechos de membresía en las principales instituciones financieras multilaterales, incluidos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El segundo punto recoge la Comisión mantendrá la presión a las élites rusas cercanas a Putin, así como a sus familias y facilitadores. Precisamente por este motivo, los ministros de Finanzas, Justicia e Interior del G-7 se reunirán la próxima semana. Por otro lado, en tercer lugar, ni el estado ruso ni sus élites podrán hacer uso de las criptoactivos para eludir las sanciones.

La prohibición de la exportación de cualquier artículo de lujo de la Unión Europea a Rusia es el quinto punto, que se configura como un golpe directo a la élite rusa. "Aquellos que sostienen la maquinaria de guerra de Putin ya no deberían poder disfrutar de su lujoso estilo de vida mientras las bombas caen sobre personas inocentes en Ucrania", explica la Comisión.

En quinto lugar, se prohibirá la importación de productos clave en el sector del hierro y el acero de Rusia, lo que privará a esta industria clave de "miles de millones de ingresos por exportaciones y garantizará que nuestros ciudadanos no estén subsidiando la guerra de Putin", añade.

La CE ha desembolsado 300 millones de euros en asistencia macrofinanciera de emergencia

Como apartado final, la Comisión propondrá una gran prohibición de nuevas inversiones europeas en el sector energético de Rusia. Porque no deberíamos estar alimentando la dependencia energética que queremos dejar atrás. Esta prohibición cubrirá todas las inversiones, transferencias de tecnología, servicios financieros, etcétera, para la exploración y producción de energía y, por lo tanto, tendrá un gran impacto en Putin.

Adicionalmente a estas medidas, en apoyo a Ucrania, la CE ha desembolsado 300 millones de euros en asistencia macrofinanciera de emergencia, como primer tramo de su paquete de ayuda financiera de 1.200 millones de euros.

Productos clave

El G-7, por su parte, comparte medidas como la de negar a Rusia de la condición de nación más favorecida en relación a sus productos clave, la de impedir financiación de las principales instituciones financieras multilaterales, la presión a las élites rusas cercanas a Putin, así como a sus familias y facilitadores, la prohibición de usar los activos digitales.

Asimismo, incorpora nuevas medidas como "luchar contra los intentos del régimen ruso de difundir desinformación. Afirmamos y apoyamos el derecho del pueblo ruso a una información libre e imparcial", imponer más restricciones a las exportaciones e importaciones de bienes y tecnologías clave a la Federación Rusa, cuyo objetivo es "negar a Rusia los ingresos y garantizar que nuestros ciudadanos no estén suscribiendo la guerra del Presidente Putin, en consonancia con los procesos nacionales", a lo que añaden que "observamos que las empresas internacionales ya se están retirando del mercado ruso. Nos aseguraremos de que las élites, los apoderados y los oligarcas que apoyan la guerra del presidente Putin se vean privados de su acceso a bienes y activos de lujo. Las élites que sostienen la maquinaria bélica de Putin no deben seguir cosechando las ganancias de este sistema, dilapidando los recursos del pueblo ruso" y prohibir el acceso de las entidades rusas que apoyan directa o indirectamente la guerra a nuevas inversiones de deuda y capital y a otras formas de capital internacional. "Nuestros ciudadanos están unidos en la opinión de que sus ahorros e inversiones no deben financiar a las empresas que sostienen la economía y la maquinaria bélica de Rusia. Seguiremos trabajando juntos para desarrollar y aplicar medidas que limiten aún más la capacidad de Rusia de obtener dinero a nivel internacional", han indicado públicamente.

Reducir en dos tercios el consumo de gas ruso en 2022

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que la UE considera "factible" prescindir para finales de año de dos tercios de las importaciones de gas natural procedente de Rusia. "Es algo factible. No es una prohibición, sino una reducción del gas ruso", puntualizó von der Leyen en la conferencia de prensa al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Versalles, dando a entender que no hay intención de cerrar los grifos inmediatamente como sanción a Moscú, pero sí parcialmente. Para conseguir este objetivo de disminución de la dependencia de gas ruso, los 27 han acordado toda una serie de medidas, que parten desde la diversificación de los países proveedores de gas hasta la aceleración en el despliegue de energías renovables. Más allá de esa eventualidad, la voluntad clara de la UE es que "a medio plazo tenemos que desembarazarnos de la dependencia del gas y del petróleo rusos".