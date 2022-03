Perfumes y belleza: los otros productos que están disparando su precio por la situación actual

Desde luego, no parece que el mundo esté pasando por su mejor momento. Al menos, si se tiene una mirada a corto plazo. El conflicto de Ucrania ha disparado el precio de los combustibles y apuntalando una inflación que ya llevaba meses al alza, creando un contexto que, tras una situación de pandemia que ya dura dos años, parece haberse vuelto especialmente cuesta arriba.

No es de extrañar, por lo tanto, que varios estudios informen de una mayor preocupación por la salud mental y anímica de las personas. Pero, de la mano de esto, parece haber llegado un viejo amigo de los tiempos económicos duros.

El precio de los perfumes se ha disparado al igual que lo ha hecho la gasolina o algunos productos en el supermercado.

En concreto, según recoge la CNN, el precio medio de venta al público de las fragancias aumentó un 15%, en 2021, en comparación con 2020, el triple del aumento medio del 5%, durante los dos años anteriores, según los últimos datos de la empresa de investigación de mercados NPD.

Tras ello parece estar la visión de los perfumes como un bien de cierto lujo pero accesible que parece hacernos sentir mejor. "Empezamos a notar esta oleada de crecimiento durante la pandemia en la que los consumidores estaban dispuestos a cambiar a fragancias más premium", dice Larissa Jensen, vicepresidenta de NPD.

Y así aparece este viejo conocido: el llamado efecto pintalabios.

El efecto pintalabios vuelve tras la pandemia

El efecto pintalabios es la teoría de que cuando se enfrenta una crisis económica o la economía está en recesión, los consumidores estarán más dispuestos a comprar productos de lujo menos costosos. Por ejemplo, en lugar de comprar caros abrigos de piel, las mujeres comprarán caros pintalabios o colonias de lujo.

La explicación psicológica es que los consumidores compran siempre bienes de lujo aunque haya una crisis. Cuando la confianza de los consumidores en la economía es baja, la gente compra bienes que satisfagan los caprichos del lujo sin arruinarse. De ahí que se le pusiera ese nombre, asociado a que una mujer puede tener en un pintalabios un bien accesible que le puede mejorar la autoestima y que no es imprescindible.

Sin embargo, también se ha debatido si existe o no. The Economist puso a prueba el efecto lápiz de labios en 2009 con un análisis estadístico. Llegaron a la conclusión de que, basándose en los datos recogidos por Kline & Company, un grupo de investigación de mercado, el efecto había sido exagerado. El equipo de The Economist no pudo obtener una correlación sólida que demostrara el efecto.

Ahora, se vuelve a hablar de él. En su momento se dijo que este efecto no había surtido su efecto en la pandemia por culpa de las mascarillas, así que ha encontrado en otros objetos su vía de salida.