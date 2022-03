Los fondos soberanos, una herramienta de presión en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Los fondos soberanos son una herramienta de presión económica en el conflicto ucraniano, que se une a otras sanciones impuestas a Rusia ante los ataques que se han venido registrando en las últimas semanas. Así lo ha señalado el decano de la IE University, Manuel Muñiz, durante su intervención en la presentación del estudio 'Informe Fondos Soberanos 2021', elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University junto a ICEX-Invest in Spain.

"La actuación de estos fondos forma parte de un abanico enorme de herramientas que tenemos para ejercer presión, intentar revertir y contener lo que se está produciendo sobre el terreno", ha destacado Muñiz. En este sentido, eldecano de la IE University ha expuesto los ejemplos de los fondos soberanos de Noruega y Australia, entre otros, que ya han desinvertido en Rusia.

A nivel global, los 98 fondos soberanos activos en 2021 -pertenecientes a 70 países- aumentaron sus operaciones hasta las 450 transacciones superando así los 10,4 billones de dólares (9,5 billones de euros) en activos bajo gestión, lo que supone un 11% más que el año anterior.

Por su parte, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado en su intervención que este conflicto tendrá un impacto económico en todas las economías, y que si bien en España este será menor, habrá que estar "atentos" porque la interdependencia económica y la dependencia energética "dejarán sentir" algunos de los efectos.

En este sentido, Méndez ha subrayado que el comercio exterior español "está siendo un motor indiscutible para la recuperación económica de nuestro país y que se encuentra "en un momento óptimo para hacer frente a la coyuntura".

En lo que respecta a España, los fondos soberanos han aumentado su apuesta por el país y entre octubre de 2020 y diciembre de 2021 invirtiendo en 12 empresas españolas por un valor superior a 2.800 millones de euros.

El estudio señala que se trata de un volumen de inversión récord, solo superado por los años 2011 y 2009 en la serie histórica, cuando la emiratí Mubadala se hizo con el control de Cepsa. Además, dobla las cifras del informe anterior con el mismo número de operaciones.

Además, el fondo GIC de Singapur y el Mubadala de Abu Dabi han sido los más activos en España por volumen y número de operaciones.

Estados Unidos, primer destino de inversión

Por países, Estados Unidos (28,8%) continúa un año más como el primer destino de inversión de los fondos. Asimismo, la India se sitúa en segunda posición (14,7%) por delante de China (10,5%). Reino Unido, Singapur, Rusia y Brasil completan los siguientes cuatro mayores destinos, que en conjunto representan casi 73% de todas las operaciones de SWF.

En cuanto a los sectores con mayor interés para los fondos por número de operaciones entre 2020-2021 destaca el tecnológico con más del 40 % de los acuerdos y unas 190 empresas. Le sigue ciencias de la salud con el 18,5%, servicios (12,5%), industria (6,9%) y utilities (6%).

Los fondos soberanos nacen para dar respuesta a las necesidades de los países: bien para canalizar el ahorro de generaciones futuras, bien para dar una mayor estabilidad económica al país funcionando como una especie de banco central, o bien como herramienta para gestionar recursos naturales.