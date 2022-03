El IPC alemán supera el 5% y agita el miedo de la estanflación por la guerra

José Miguel Arcos Madrid

La inflación en Alemania se vuelve a elevar al 5,1% con los precios energéticos y las transmisión de costes presionando la economía germana. Con el conflicto en Ucrania poniendo en alerta a todo el planeta y el aviso de recesión del Bundesbank hace tan sólo unos días, la locomotora alemana se ve rodeada del miedo de un crecimiento negativo del PIB y positivo de los precios que lleve a la estanflación.

La inflación general alemana aumentó en lugar de seguir retrocediendo en febrero. Según la primera estimación de la oficina estadística alemana, la inflación general alemana se situó en febrero en el 5,1% interanual, frente al 4,9% interanual de enero. Con la guerra de Ucrania y la continua presión al alza de los precios de la energía, este cambio de signo del IPC es significativo: la dirección de la inflación alemana cambia, ya no es a la baja, sino al alza.

Tal y como apunta el análisis privado de ING Economics, "probablemente no sea el dato más importante, pero los datos de inflación alemanes que acaban de publicarse sugieren que las implicaciones económicas de la guerra en Ucrania probablemente traigan de vuelta una pesadilla económica del pasado: la estanflación".

Antes de la irrupción del conflicto, el Bundesbank adelantó en su boletín mensual las previsiones poco halagüeñas. "Es probable que la producción económica alemana vuelva a disminuir notablemente en el trimestre de invierno de 2022, según la evaluación de los expertos". Con el estallido de la guerra, recordemos, las previsiones económicas globales han retrocedido mientras la inflación avanza implacable.

La transmisión de precios que explica Destadis, oficina estadística alemana, se apoya en que el efecto base de esta inflación es ya prácticamente inexistente. Este efecto de base sólo es visible en la inflación de los precios del vestido. Para el resto, los altos precios de la energía y los efectos de transmisión de los altos precios de la energía a otros bienes y servicios están impulsando la inflación general.

Arrastra a Europa

Con el dato de inflación recién publicado en España, que fue del 7,4% y récord desde 1989, Italia también se enfrenta a una escalada de precios. La tasa de inflación de Italia subió hasta el 5,7 % en febrero respecto al mismo mes del pasado año, niveles no vistos desde 1995, y al 0,9 % en comparación con enero, por el encarecimiento de la energía y de los alimentos, informó hoy el Instituto de Estadísticas de Italia (Istat) en su dato avanzado.

"En febrero, por octavo mes consecutivo, la inflación se aceleró, alcanzando un nivel (5,7%) no visto desde noviembre de 1995", afirmó el instituto en un comunicado. No obstante, la tasa subyacente, que excluye la volatilidad de los precios energéticos y los alimentos no elaborados, aún resiste en niveles óptimos.

El instituto explicó que la inflación interanual se aceleró fundamentalmente por los precios de los bienes energéticos (que avanzaron al 45,9 %) y los de los alimentos (al 3,2 %).

También estos dos componentes impulsaron la inflación en febrero respecto a enero: los bienes energéticos no regulados avanzaron al 8,3 % y los alimentos no elaborados, al 1,7 %; mientras que los alimentos elaborados y los bienes duraderos lo hicieron al 0,5 % en ambos casos.

Si no se produjeran cambios en los próximos meses, el instituto calcula que la inflación se situará en el 4,3 % para el conjunto del año respecto al 2021.

Según las estimaciones preliminares del Istat, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro- aumentó hasta el 6,2 % en febrero en términos anuales y al 0,8 % respecto a enero.