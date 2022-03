Rusia recuerda a Francia que las guerras económicas a menudo acaban en guerras reales

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, ha advertido este martes a Francia de que las guerras económicas a lo largo de la historia han desembocado en muchas ocasiones en guerras de verdad, después de que el ministro galo de Finanzas, Bruno Le Maire. afirmase que la guerra económica contra Rusia provocará el colapso del país.

"Hoy, algún ministro francés ha dicho que declararon una guerra económica a Rusia. ¡Cuidado con la lengua, señores! Y no olviden que en la historia de la humanidad, las guerras económicas a menudo se convirtieron en guerras reales", ha señalado Medvedev.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don't forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones