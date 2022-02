La Fiscalía no ve indicios delictivos contra Ayuso pero abre investigación

Laura Bartolomé Madrid

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación este martes en respuesta a las tres denuncias presentadas la pasada semana por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que pusieron en su conocimiento las supuestas irregularidades en el contrato de adquisición de mascarillas que facilitó el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no ve indicios delictivos suficientes contra Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía entiende que "sí resulta procedente" la práctica de algunas diligencias aunque "no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas" que permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. No obstante, el Ministerio Público también indica que la secuencia de los hechos denunciados "no permite acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo" porque no constituyen "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada".

Además de las denuncias de la oposición, la Fiscalía cuenta con la documentación enviada por la Comunidad de Madrid este mismo lunes.

Por su parte, representantes de Más Madrid, Unidas Podemos y del PSOE del Parlamento regional han anunciado que van a ampliar la documentación entregada en la Fiscalía relacionada con el hermano de la presidenta regional, al entender que Díaz Ayuso podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación.

Tras la decisión de abrir diligencias, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha manifestado que confía "de forma limitada" en el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción porque "depende de quien depende"", y ha resaltado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tenía la razón". "Lo que sabemos es que todas las denuncias contra la presidenta suelen quedar archivadas", ha añadido el portavoz del PP en la Asamblea.

Desde Vox, su portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, defendió ayer la presunción de inocencia de Ayuso y ha criticado que los grupos de izquierda utilicen "su privacidad" para "cazas de brujas".

Baile de cifras

La cifra que ofreció Ayuso en su comunicado contrasta con la del propio presidente de su partido, Pablo Casado, quien denunció que tenía conocimiento de varios contratos por los que Tomás Díaz Ayuso habría cobrado un montante de 286.000 euros.

A este respecto, Díaz Ayuso aclaró el pasado viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. "Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", explicó.