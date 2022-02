La mayoría del Congreso cuestiona a Calviño por la gestión de los fondos UE

Carmen Obregón Madrid

Ayer, el Gobierno de Pedro Sánchez recogió la crítica generalizada del Congreso de los Diputados a la gestión de los fondos Next Generation. Con motivo de la comparecencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para informar de los avances relativos al Plan de Recuperación, salvo el Partido Socialista y Unidas Podemos, el resto de formaciones políticas cuestionó desde la falta de transparencia, la lentitud de la administración, el escaso papel decisorio de las CCAA, la tardanza con la que el dinero llega a la economía real, la necesidad de una agencia independiente o, el reducido margen de tiempo para presentar proyectos, por no hablar de la incomprensible página web del plan.

A primera hora de la mañana, Nadia Calviño comenzaba su discurso, y lo hacía ponderando los buenos datos macroeconómicos, que en su opinión, han colocado a España en la economía que más fuerte crece de la UE. Subrayó la importancia de la recuperación de la inversión, la mejora de los datos de empleo, el aumento de la recaudación, la "sostenibilidad" de la deuda pública y, en lo relativo a los fondos del PRTR, el cumplimiento de 52 hitos que permitieron la recepción de 10.000 millones en diciembre, y del cumplimiento de la mayoría de los hitos para este segundo desembolso que tendrá lugar a finales del primer semestre. Fase que incluye la reforma laboral, la Ley Riders o la primera entrega de la reforma de las pensiones.

Sin convocatorias aún

En detalle de los fondos Next Generation, la número dos del Gobierno señaló las convocatorias de los Perte, de las que precisó que, estarán formuladas a lo largo de este primer semestre, siendo el primero el del automóvil, "con 3.600 millones para seis líneas de este proyecto estratégico, la línea de cadena de valor del vehículo eléctrico".

Asimismo, y en cuanto a la puesta en marcha en general del Plan de Recuperación, aludió a "órdenes de bases, acuerdos de planes, e importantes esfuerzos", si bien no pudo materializar ni fecha concreta ni convocatoria final de los Perte.

Una vez más, la vicepresidenta repasó los datos de ejecución presupuestaria con iguales números que en su anterior comparecencia (autorizaciones del 91%, compromisos del 87%, obligaciones reconocidas del 83% y pagos del 45%). Calviño también defendió que solo el 3% de estos fondos no habían sido consensuados.

Y esa fue una de las principales críticas. Unos con un tono más vehemente que otros, -el PP y Vox fueron los más incisivos-. Los primeros pidieron la dimisión de Calviño por ineptitud y corrupción en la gestión. Reprobaron sus "predicciones falsas" y el "caos y chapuza de la contabilidad nacional". También señalaron que hubiera dado a dedo un 20% de las ayudas y, hacer electoralismo con el Perte agro alimentario.

Vox, enfocado más en las cifras macroeconómicas, calificó la intervención de la ministra de poco altura intelectual y de falta de critica por no abordar la presión fiscal a la que se somete a los españoles. El PNV reprochó a Calviño que las CCAA no estén en el diseño del PRTR y pidió el desarrollo del proyecto de ley -paralizado 38 veces-. Cs reclamó una agencia independiente, y el Grupo Plural coordinación de los ministerios, que las CCAA no paguen el IVA, y que no sean solo meras gestoras.