Por qué cada vez hay menos billetes de 500 euros: estos son los únicos establecimientos donde puedes conseguirlos

No todo el mundo los tiene y es aún menos habitual guardarlos en la cartera, pero lo cierto es que los billetes de 500 euros existen y que, al ser los de mayor valor, les rodea un cierto halo de misterio. De hecho, cada vez es más complicado conseguirlos.

No es una percepción, todo lo contrario: desde 2019, y siguiendo las directrices del Banco Central Europeo, el Banco de España dejó de emitir los billetes de 500 euros. Tal y como explicaba el BCE en 2016, cuando lo anunció, la medida se llevaba a cabo "teniendo en cuenta la preocupación de que los billetes de esta denominación puedan facilitar la comisión de actividades ilícitas".

Esto no significa que los billetes no puedan usarse, sino que no se producen más por las entidades emisoras. Solo se utilizan los que se emitieron hasta 2019: este billete se sigue considerando de curso legal y un método de de pago y un depósito de valor (o lo que es lo mismo: es válido tanto para comprar como para ahorrar).

Aunque estos billetes ya no se pueden emitir, sí se pueden recircular, volver a poner en circulación después de haber pasado por organismos autorizados que hayan realizado las pertinentes comprobaciones sobre su autenticidad y su ausencia de vinculación a actividades delictivas.

Según informa el Banco de España en su blog, solo los sectores profesionales podrán recircular los billetes de 500 euros. Esto incluye entidades como los bancos, a las compañías de transporte de fondos o a las oficinas de cambio de monedas, entre otras. Todos estos centros pueden recircular, que no emitir, los billetes de 500 euros que todavía sigan en circulación.

El ciudadano que tenga billetes de 500 euros, a su vez, puede cambiarlos si así lo desea. Podrá hacerlo en cualquier momento, y para ello deberá acudir a su banco central (en nuestro país es el Banco de España), que se encargará de recibirlo, comprobar su legalidad y, en caso necesario, proceder a su recirculación.

Cuántos billetes de 500 euros hay en España

Con todo, la tendencia decreciente de estos billetes es clara desde la prohibición de su emisión. Los últimos datos provisionales del Banco de España son muy significativos: el importe de los billetes de 500 euros en circulación descendió un 18,1% en tan solo un año, pasando de 9.100 a 7.450 millones de euros de importe.

En materia cuantitativa, el dato es todavía más claro: en la actualidad existen 14,7 millones de billetes de 500 euros en España, lo que significa el número más bajo en 20 años. Una realidad que refleja no solo los efectos de la decisión del Banco Central Europeo, sino también el contexto actual de pandemia de coronavirus en el que se prioriza el pago en efectivo y las crecientes medidas gubernamentales contra la economía sumergida, vinculada a dicho pago de efectivo.

En ese sentido, no hay que olvidar que en la ley de lucha contra el fraude, aprobada en verano de 2021, el Gobierno prohibió las operaciones en efectivo de más de 1.000 euros (el anterior límite era de 2.500) siempre que incluyesen a profesionales y tanto para ventas como compras.