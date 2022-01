Los expertos valencianos suspenden la propuesta de Hacienda para la financiación autonómica

Los expertos designados por la comisión mixta de la Generalitat Valenciana y Les Corts para la reforma de la financiación autonómica han concluido que el borrador presentado en diciembre por el Ministerio de Hacienda no es suficiente para solucionar la infrafinanciación valenciana y no garantiza una mejora de la situación de la Comunitat Valenciana. Un informe que será el que el Gobierno de Ximo Puig utilizará como base para sus alegaciones a Hacienda, según reconoció el propio Ximo Puig.

El grupo de expertos insiste en que se apueste por un modelo se base en el criterio de población ajustada sin disfunciones que al final acaben desvirtuando ese criterio, como consideran que ocurre con la propuesta presentada.

Así, el texto señala que "la revisión del cálculo de la población ajustada que realiza el informe de Hacienda es técnicamente poco satisfactoria, sobre todo en lo que se refiere al papel de las variables no poblacionales y el peso de las mismas en la distribución de los recursos".

Además, los expertos valencianos reclaman que se tenga en cuenta la deuda generada durante los años en que sel modelo ha supuesto una infrafinanciación para autonomías como la valenciana.

El informe señala que un "elemento sustancial a contemplar es la compensación de la deuda autonómica derivada de la infrafinanciación a todas las comunidades afectadas por esta, estableciendo un mecanismo transparente, objetivo y plenamente justificado aborde tanto la deuda histórica acumulada en los últimos años como la cogobernanza fiscal entre administraciones".

Tras conocerse su contenido, el propio presidente Ximo Puig explicó que pedirán "la eliminación de las variables no poblacionales; son injustificadas y generan asimetrías inaceptables". En esa línea, propondrá "cambios técnicos para recalcular las variables", como que "en sanidad, se utilice la población de derecho por tramos de edad, en lugar de la población protegida"; o que en materia educativa se incluya la totalidad de la población de 0 a 17 años y que en enseñanza superior se ponderen las tasas netas de escolarización.

Reacciones

El conseller de Hacienda, Vicent Soler ha destacado que el documento de alegaciones es fruto de la unidad y el "rigor" para alejar la propuesta valenciana de "cualquier mirada partidista". Una unidad que ve más importante que el contenido del documento, donde ha garantizado que se han realizado "todas las revisiones", segun informa Europa Press.

Soler ha recordado que quedan "muchos meses para estudiarlo", de cara a la futura negociación de la reforma de la financiación autonómica y ha confiado en que el documento de alegaciones "se envíe a Madrid tal y como está", dado que el comité de expertos que asesora a la Generalitat en esta materia se constituyó en 2013 y tiene "todas las garantías".

El también socialista José Muñoz ha valorado las conclusiones como un buen punto de partida y ha garantizado que velarán porque prime el criterio de población ajustada, para lo que ha pedido la colaboración del resto de los partidos. Ha reconocido que están "preocupados" por declaraciones como las de Pablo Casado al defender un modelo "totalmente diferente" al que propone la Comunitat.

De Compromís, su portavoz adjunta Aitana Mas ha resaltado que a falta de estudiarlo "en grandes líneas encaja" con la postura de su coalición, ya que cree que el 'esqueleto' es "muy amplio y pretende contentar a todas las comunidades cuando no es posible". Ha insistido en "centrar el debate" en la variable de la población ajustada y ha reconocido que le gustaría haber recibido el informe previamente para realizar propuestas.

También del Botànic, la portavoz adjunta de UP Estefania Blanes ha coincidido en que hay que estudiarlo a fondo y en que la variable principal debe ser la población ajustada, sin que "los ajustes puedan ir en contra" de los intereses valencianos. Otros requisitos que ha exigido son el reconocimiento de la deuda histórica y una reforma fiscal progresiva que tenga en cuenta los gastos de cada CCAA, en lugar de una "una batalla entre comunidades".

Entre la oposición, el portavoz de Hacienda del PP, Rubén Ibáñez, ha asegurado que el informe le "gusta" porque incluye propuestas que ya hizo su partido, aunque ha advertido que en el texto "dicen en repetidas ocasiones que el borrador es poco satisfactorio y que no cubre las necesidades de la Comunitat". "Es un duro golpe al Ministerio", ha subrayado, y ha vuelto a denunciar que el Gobierno "juega con las autonomías en el puzle de la financiación" y a exigir "que Puig deje de ser una marioneta de Sánchez".

De Cs, la diputada Yaneth Giraldo ha coincidido en que le gustaría haber examinado antes las conclusiones y en que el criterio de población ajustada debe revisarse para evitar disfunciones, pero ha cuestionado que la ministra, la socialista Mª Jesús Montero, vaya a tener en cuenta las alegaciones y tenga "voluntad política" para reformar la financiación. También se ha preguntado qué pasará con el cupo vasco y con la situación financiera de otras CCAA que perjudica a la Comunitat.

Y por parte de Vox, Llanos Massó ve "decepcionante" que los partidos no hayan podido tener acceso al informe, aunque en cualquier caso ha augurado que "no servirá de nada" para solucionar la infrafinanciación valenciana. Ha advertido que supondrá una subida de impuestos y que su partido no entrará en "un falso debate que está viciado desde el origen y que no se va a cerrar".