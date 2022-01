La UE, lista para "enormes" sanciones si falla el diálogo en la crisis ucraniana

Beatriz Ríos Bruselas

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea advirtieron de que están listos para adoptar una batería "enorme y costosa" de sanciones rápidamente si falla la diplomacia, tras una reunión el lunes para abordar la creciente escalada de tensión en la frontera con Ucrania, donde una invasión rusa parece cada vez más posible.

"Si la diplomacia fracasa, la preparación de respuestas a una posible agresión rusa está muy avanzada. Será una acción rápida, decidida y con una fuerte unidad no sólo en la UE sino también a nivel internacional," aseguró el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Josep Borrell.

El ex ministro de Exteriores español condenó la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania que calificó de "intento de crear líneas divisorias en Europa" y aseguró que el comportamiento agresivo del Kremlin "socava los principios básicos sobre los que se construye la seguridad europea y nos traen oscuros recuerdos."

En un comunicado conjunto, los veintisiete condenaron las agresiones y amenazas rusas, y llamaron a Moscú a solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Pero si la diplomacia falla, la UE ha acelerado el trabajo preparatorio para poner en marcha una batería de sanciones. "Cualquier nueva agresión militar de Rusia contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y graves costes," advirtieron. La unidad detrás de esta medida, "no es solamente europea sino transatlántica," aseguró el ministro de Exteriores español José Manuel Albares, en rueda de prensa.

Bruselas guarda con secretismo los detalles de esas sanciones "masivas" en las que los ministros llevan semanas trabajando. "No dar información forma parte de la disuasión. Pero no se preocupen. Las medidas estarán listas si llega el momento," aseguró Borrell. "No permitamos que nadie pueda hacer un cálculo sobre si le sale rentable o no lo que hace frente al coste que puede tener. Si puedo garantizar que las sanciones serán masivas," añadió Albares.

Los ministros de Exteriores se reunieron virtualmente también con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. La Casa Blanca anunció además la convocatoria de una reunión entre el presidente Joe Biden con sus socios europeos en la que participan los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos, además de los jefes de estado y de gobierno de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia y el Secretario General de la OTAN. "Estamos al día de todo," insistió Josep Borrell, que aseguró que Washington ha estado en contacto en cada movimiento, a pesar de las críticas a la ausencia de la Unión en la mesa de negociaciones.

Blinken compartió las razones por las que EEUU ha decidido evacuar a parte de su personal en Ucrania, algo que según Albares responde a que los protocolos del país norteamericano son distintos a los Europeos. Según el ministro español, Bliken no compartió ninguna información que los veintisiete no tuvieran y, de momento, España no se plantea sacar del país a su personal y además manda un mensaje de calma a los en torno a 500 ciudadanos españoles en Ucrania.