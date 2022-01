Austria, Luxemburgo y Dinamarca se unen a la batalla de las energías verdes

Beatriz Ríos Bruselas

Aunque nadie parece estar del todo conforme con la posible proposición de la Comisión Europea de considerar el gas natural y la nuclear como energías para la transición en el contexto de la conocida como taxonomía europea, que establece qué inversiones pueden considerarse como verdes, solo España, Dinamarca, Austria y Luxemburgo defienden que ambas fuentes sean excluidas. Los cuatro países volvieron a mostrar su rechazo a los planes de Bruselas antes del consejo informal de ministros de Medioambiente y Energía que se reúnen entre el jueves y el sábado en Amiens (Francia). Aunque la Comisión no ha puesto una propuesta formal sobre la mesa, el texto que el ejecutivo comunitario hizo circular entre los gobiernos europeos al filo de la media noche del 31 de diciembre pasado no gusta en estas cuatro capitales que consideran que la medida no responde a criterios científicos.

"Es una propuesta controvertida que puede distorsionar y generar confusión con respecto a las recomendaciones de la Comisión en finanzas sostenibles," alegó la vice-presidenta y ministra para la Transición Ecológica española Teresa Ribera, a su llegada a la reunión el viernes. Ribera considera que las normas europeas deberían servir de regla de oro, de referencia, en lo que puede considerarse actividades que contribuyan a la descarbonización. En su opinión, introducir el gas y la energía natural en esta categoría pone en serio riesgo la credibilidad de la legislación. "Reiteramos que el gas natural y la energía nuclear no cumplen con los requisitos legales y científicos establecidos en la taxonomía para calificarse como actividades económicas sostenibles actividades económicas sostenibles," aseguraron los ministros. En la misiva, enviada a los 5 comisarios que trabajan en la propuesta, advierten del "peligro" que supone "clasificar el gas y la energía nuclear como sostenibles, otorgándoles de facto el mismo trato que a tecnologías verdes incuestionables como la energía eólica y la solar."

Estos cuatro países consideran que la legislación, de quedar así, supondría un paso atrás y enviaría "una señal equivocada a los mercados financieros" además de que podría llevar a desviar las inversiones de las energías renovables, fundamentales para lograr los objetivos del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Sin los números

Al tratarse de un acto delegado, este texto legislativo no sigue los procedimientos habituales. Una vez exista una propuesta sobre la mesa, tanto la Eurocámara como los gobiernos de los veintisiete países de la UE comopueden optar por rechazarlo, pero necesitan una amplia mayoría para hacerlo:al menos veinte estados o aquellos que representen el 65% de la población. Y los números no salen. España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo no tienen población suficiente para tirar el texto. Y los otros dos bandos, Francia y el Este en favor de la energía nuclear y un buen puñado de gobiernos, liderados por Alemania, en defensa del gas, tampoco tienen los números y, de hacerlo, se enfrentarían a un bloqueo por sus posturas contrapuestas.

3.558 megavatios en 2021

APPA Renovables ha explicado que el momento en el que se ha producido la propuesta no podría ser peor para los intereses del país. España ha disminuido en el período comprendido entre 2019 y 2021 su incorporación renovable conectada a red en un 45% (de 6.451 MW en 2019 a 3.558 MW en 2021) y el cambio en la taxonomía europea "supondría un nuevo varapalo para las inversiones del sector en un momento clave".