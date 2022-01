Las particularidades de la economía de Murcia explican por qué resistió la crisis mejor que nadie

La economía de España fue la que sufrió con mayor intensidad la crisis del covid-19 en 2020. El PIB (todos los bienes y servicios producidos en un año) se contrajo un 10,8%. Sin embargo, no todas las comunidades autónomas sufrieron por igual esta recesión. Si bien se ha puesto el acento en las que recibieron un mayor golpe por su elevada exposición al turismo (Baleares y Canarias) no se ha hablado tanto de las que aguantaron mejor el chaparrón, como es el que caso de Murcia, la comunidad que resistió mejor la crisis.

Mientras que el PIB de las Islas Baleares se hundía un 21,7%, la economía de Murcia solo se contrajo un 6,8%. Para poner estos datos en contexto, mientras que Baleares fue una de las regiones más dañadas en toda Europa por la crisis, la economía de Murcia se contrajo de forma similar a la de Austria, por ejemplo, y mucho menos que la de Grecia, Italia y Portugal, las otras economías mediterráneas.

Milagro murciano

¿A qué se debe el 'milagro' murciano? La clave para soportar mejor la crisis fue la composición de la economía murciana, el mayor peso de los sectores que no solo aguantaron mejor la crisis, sino que además han salido fortalecidos de la misma.

Desde CaixaBank Research ponen de relieve estas fortalezas con datos. Por sectores productivos, destaca la mayor especialización relativa en industria manufacturera (14,0% del PIB vs. 12,3% en España), extractiva (4,4% vs. 3,8%) y, sobre todo, agricultura (5,2% vs. 2,9%), donde ocupa el tercer lugar regional en producción de frutas y hortalizas. Por el contrario, los servicios ligados a la industria tienen un peso muy inferior (21,4% vs. 28,2%).

Más exportaciones

Por otro lado, las exportaciones de bienes representan el 33,0% del PIB regional, 10 puntos por encima del promedio español y uno de los porcentajes más altos del país. En 2020 la región exportó mercancías por valor de 9.930 millones de euros, el 3,8% de las exportaciones españolas. Más del 54% de los bienes exportados proceden del sector agroalimentario, especialmente frutas, legumbres y hortalizas (30,6% del total), por delante de combustibles y aceites minerales (17,9%) y plásticos (6,5%).

De este modo, la resistencia de la 'huerta' murciana al covid ha sido una de las claves del mejor desempleo de esta pequeña economía respecto al resto de regiones de España.

Además, desde CaixaBank Research creen que el PIB murciano avanzará alrededor del 4,8% en 2021, por encima de la media nacional (4,4%) y que lo situaría a solo un 2,3% de los niveles pre-covid (frente a un 6,9% para el conjunto de España). La industria y la demanda externa están mostrando un notable dinamismo, mientras que el mercado laboral mantiene un tono muy positivo. La aceleración del turismo nacional contribuirá a mejorar la modesta evolución del consumo. Con el apoyo de los fondos NGEU, esperamos que el PIB murciano recupere los niveles previos a la crisis en 2022.

El Instituto Nacional de Estadística confirmó hace unas semanas que Baleares y Canarias fueron las comunidades autónomas que sufrieron una mayor contracción del PIB en 2020, del 21,7% y el 18,1%, respectivamente.

De acuerdo a los datos de la contabilidad regional de España, todas las comunidades autónomas vieron reducido su PIB en un ejercicio marcado por la pandemia de la covid y las restricciones a las actividades sociales. Tras los archipiélagos, las mayores contracciones económicas fueron las de Cataluña (del 11,5%), Madrid (11%), País Vasco (10,9%) y Asturias (10,2%).