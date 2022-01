La empresa privada accede tan solo al 2% de los fondos europeos asignados

José Miguel Arcos Madrid

La CEOE insta al Gobierno a agilizar el reparto de los fondos europeos Next Generation EU al recalcar que, según el último dato publicado por el Gobierno, en agosto, señalaba que solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas y entidades que no son Sector Público, de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos en esa fecha (el 2%). En septiembre, octubre y noviembre, el Gobierno omitió este dato. La organización de empresarios recalca, además, que es importante no confundir los términos "asignar" o "comprometer" con "ejecutar": sólo el desembolso de fondos europeos a empresas y entidades que no son del sector público supone un impacto real en la economía.

Según cálculos del director general de Economía de la propia CEOE, Gregorio Izquierdo, un correcto despliegue de los fondos europeos en el empresariado español supondría en torno a un 1% del PIB español. El Informe de seguimiento de la ejecución en España de los fondos Next Generation EU se actualizará de manera periódica según la patronal y, en palabras del secretario general, José Alberto González-Ruiz, tiene como objetivo fundamental "contribuir a mejorar y acelerar la ejecución de los fondos europeos y, en consecuencia, a maximizar su impacto en nuestro país".

El informe destaca que España recibió en verano los primeros 9.000 millones de prefinanciación y la última semana del año la Comisión transfirió el primer desembolso (10.000 millones). Sin embargo, estos recursos no llegaron en 2021 al mismo ritmo a la economía real: se publicaron alrededor de 120 convocatorias de subvenciones financiadas con cargo a Next Generation, por valor de 7.300 millones de euros; y en torno a 270 licitaciones de contratos públicos (con un peso protagonista de la Administración General del Estado) con cargo a los fondos, por valor de 2.000 millones de euros. En total, 9.300 millones de euros, un 48% de los fondos recibidos y un 38% de los incluidos en los Presupuestos de 2021.

Del presupuesto total dedicado a convocatorias, apenas 1.000 millones de euros habrían sido lanzadas por las CCAA (en torno a un 14% del total), señala la CEOE. Estas cifran chocan con la tendencia vista hasta la fecha con el presupuesto ordinario repartido en el Estado, en el que normalmente en torno al 63% del presupuesto global se ejecuta por las autonomías y un 30% por la Administración General del Estado, dejando a las entidades locales el 7%.

Adicionalmente, el grueso de estas ayudas gestionadas por las CCAA se ha diseñado y aprobado desde el ámbito estatal, lo que "reduce la capacidad de adaptar las convocatorias a la realidad de cada territorio".

La patronal, además, señala la opacidad del plan español. En Portugal el importe de las convocatorias de ayudas asciende a 3.258 millones de euros, lo que supone un 25% del total de subvenciones asignado (en España este porcentaje se sitúa en el 10%). Francia, a través de la Inspección General de Finanzas, creó un comité de evaluación, con presencia de múltiples agentes, que emite un informe periódico de seguimiento detallado sobre ejecución real de fondos. En Italia el Gobierno ha puesto en marcha un refuerzo coyuntural de las plantillas, algo que CEOE echa en falta en España y denuncia.