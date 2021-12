Garamendi espera que el Gobierno "respete absolutamente el acuerdo" de la reforma laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró este viernes que espera que el Gobierno "respete absolutamente el acuerdo" de la reforma laboral porque, de lo contrario, tendrán "muchas dudas" de volver a sentarse en una mesa de negociación con alguien "que no cumple el acuerdo".

Garamendi se ha expresado en estos términos durante una entrevista en la COPE al ser preguntado por las informaciones que apuntan a que UGT tratará de introducir mejoras en la reforma laboral durante la tramitación parlamentaria del texto.

"Yo espero que el Gobierno, que es una de las partes firmantes con sus dos partidos a la cabeza, respete absolutamente el acuerdo que hemos firmado, porque si no, lógicamente, lo denunciaremos y tendremos muchas dudas de volver a sentarnos en una mesa con alguien que no cumple el acuerdo por lo menos en su parte. Otra cosa es que salga o no", ha indicado.

Además, ha matizado que dice "lo mismo de los sindicatos", manifestando que UGT es un sindicato "serio" también. "Como se dice ahora, los acuerdos van a misa", apostilló el presidente de la patronal.

Preguntado por las discrepancias internas dentro del seno de la CEOE en forma de abstenciones para votar el apoyo de la patronal a la reforma laboral, Garamendi ha asegurado que en el caso de la patronal de Madrid (CEIM) y de Cataluña (Foment) no ha sido "porque no les guste lo que ha pasado", sino que hubieran preferido que la ley "se quedara como estaba o que les hubieran dado más".

En cuanto a la abstención del sector agrario, el presidente de los empresarios ha dicho que "el campo tiene una forma diferente de actuar a las empresas" y que lo que se está pidiendo es que se pueda dar el mismo trato a los trabajadores españoles que a los extranjeros. Asimismo, en cuanto a la patronal del automóvil, explicó que "hay un pico que habría que tocar pero que en el resto están conformes".

Garamendi ha defendido el apoyo de la CEOE a la reforma laboral y afirmado que es "hijo de esos acuerdos del año 77 y 78" y que este pacto "da una estabilidad tremenda en los próximos 10 años". En su opinión, "se ha preservado la libertad de empresa" y se mantiene ese marco de flexibilidad y adaptabilidad de las empresas, que era la clave de la reforma laboral" de 2012.

Igualmente, Garamendi ha valorado que el pacto da "paz social" en un "momento económico muy complicado", con "un momento político que sería mejor no ver" y con las dificultades de la pandemia.

Por otro lado, ha indicado que "España tiene el nivel de temporalidad más elevado que Europa" aunque precisó que "temporalidad" y "precariedad" no van necesariamente de la mano. En todo caso, advirtió de que "donde más temporalidad hay es en el sector público", especialmente en ámbitos como la educación y la sanidad.

Por otro lado, ha celebrado que la reforma laboral incorpore que se puedan activar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "sin estar negociando día y noche con el Gobierno" cuando haya dificultades, porque han demostrado durante la pandemia que sirven para "salvar" a muchas empresas y empleos.

Además, el presidente de CEOE defendió que el acuerdo es "muy razonable" en relación con las subcontrataciones que, según reveló, fue un aspecto que se estuvo trabajando durante la última noche de negociación y sobre lo que vieron "hasta 40 modelos de artículo".