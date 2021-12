Los cuatro consejos del inversor Ray Dalio para hacerte millonario

El afamado multimillonario inversor Ray Dalio es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 20.000 millones de dólares, según el índice de Forbes. El estadounidense de 72 años, fundador en su día de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, da unas claves para alcanzar el éxito en el mundo de las inversiones.

1. El oro por delante del bitcoin

Dalio es un defensor del bitcoin, pero tiene claro que a la hora de elegir entre uno y otro se decanta por el oro. "Si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran: 'Solo puedes tener uno'. Elegiría el oro", confiesa. Aconseja que se considere el oro, ya que éste representa más seguridad que el dinero en efectivo, además reduce los riesgos puesto que es una inversión segura.

"Tengo una cantidad muy pequeña de bitcoins. No soy un gran propietario. Hay ciertos activos que desea poseer para diversificar la cartera, y el bitcoin es algo así como un oro digital", afirmó el inversor Ray Dalio en una entrevista pasada en la CNBC.

2. El escaso valor del dinero en efectivo

El multimillonario siempre se ha mostrado tajante a la hora de valorar el dinero en efectivo. "Es basura, así que no guarde sus recursos en efectivo", llegó a decir a la vez que recomienda a los inversores que tengan una cartera diversificada por países, divisas y clases de activos. "El efectivo no es una inversión segura, no es un lugar seguro porque estará sujeto a impuestos por la inflación", incide.

3. El secreto de la meditación

"La meditación trascendental probablemente ha sido la razón más importante para el éxito que he tenido", asegura. Para Dalio, esta práctica te ayudará a encontrar paz y, por ende, reconstruir la confianza y los negocios. "Sin duda, es el mejor regalo que puedo dar a cualquiera", declara.

Dalio cuenta en su libro Principios que aprendió esta práctica después de que los Beatles estudiaran meditación trascendental en la India en 1968. "Ayuda a desacelerar las cosas para que se pueda actuar con calma, incluso frente al caos, como un ninja en una pelea callejera".

4. Los errores, un paso hacia el éxito

El reconocido inversor considera que tener fallos significa que la inversión va avanzando. En este sentido, para Dalio el proceso debe ser el siguiente: fallar, aprender y avanzar. Además, está convencido de que es fundamental ser valiente en tiempos bajistas y mantenerse estables cuando vengas tiempos mejores.

