Cuca Gamarra: "Sánchez castiga con su armonización fiscal a los que quieren bajar impuestos"

Esther Esteban Madrid

Desde que Pablo Casado le propuso ser la nueva portavoz parlamentaria de su partido ha pasado poco más de un año, pero en su presencia da la sensación de que el cargo y la ocupación le viene como anillo al dedo, a pesar de las dificultades que supone lidiar en el Congreso con cualquier grupo parlamentario en la carrera de San Jeronimo.

Es una persona amable y educada, que hace honor por la precisión de sus reflexiones a su profesión de licenciada en Derecho especializada en jurídico económico por la universidad de Deusto. Amante del deporte, "intento correr todas las semanas y de vez en cuando hacer alguna maratón, cosa que jamás pensé que podría lograr", no se pierde un concierto de U2 y disfruta de las pequeñas cosas de la vida, especialmente de sus sobrinos. "No perdono un vermú con ellos y me gusta el vino de Rioja y la buena gastronomía".

Se llama Concepción Gamarra Ruiz Clavijo (Logroño 1974), pero todos la llaman Cuca "porque mi madre y mi abuela se llaman igual y me llamaron así para diferenciarnos", señala. Desde el último congreso de su partido forma parte del equipo "pata negra" de Pablo Casado, representando el ala más centrado del PP. Fue la encargada de coordinar la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 26-A, tal vez porque lo ha sido todo en el ámbito local desde concejala en el ayuntamiento de Logroño a alcaldesa de esa ciudad entre el 2011 y 2019 y vicepresidenta de la FEMP desde 2016 al 2019. "Estoy orgullosa de haber sido la primera mujer en ese cargo rompiendo así ese techo de cristal".

La entrevista con la vicesecretaria de política social de los populares se realiza en pleno puente de la Constitución donde apenas se ha tomado un respiro, pero no se queja, "las cosas no están para irse de puente en pleno rebrote Covid", señala.

Dice que el apoyo de los independentistas a los presupuestos -que califica de electoralistas, imprudentes y responsables- va a costar en torno a 500 millones de euros, pero "es irrelevante frente a los jirones que la democracia se está dejando en el camino". Afirma que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno hay muchas anomalías democráticas, que con los datos de la inflación se están encendiendo todas las luces rojas y que el precio de la luz será el talón de Aquiles del Gobierno.

Si finalmente el PP ganara las elecciones, ¿estarían dispuestos a gobernar en coalición con el PSOE como ha afirmado Pablo Casado o eso es un futurible imposible tal y como están las cosas?

El Partido Popular está liderando el cambio político que España pide y necesita y el objetivo de Pablo Casado es conseguir una mayoría sólida y suficiente para poder gobernar en solitario. Eso es lo que daría a España un cambio de ciclo con estabilidad y con independencia. Los españoles quieren un gobierno sólido con el suficiente respaldo parlamentario para implementar las medidas de manera rápida y eficiente que necesitan nuestro país.

Pues, de entrada, con la aprobación de los presupuestos, Pedro Sánchez podrá completar la legislatura y ese cambio que usted predice tendrá que esperar.

El cambio que apuntan las encuestas es posible y llegará más pronto que tarde. Estos presupuestos, lamentablemente, no están pensados ni se están aprobando pensando en los españoles, sino solo en un español que se llama Pedro Sánchez y cómo puede mantenerse en la Moncloa. Están llenos de cesiones hacia el independentismo, el nacionalismo y el entorno de Bildu, y los españoles saben que el precio que se está pagando por su apoyo es altísimo y no lo van a tolerar.

¿De verdad usted cree que Bildu se ha convertido en socio prioritario del Gobierno y que Otegi fue sincero cuando afirmó que habría presupuestos a cambio de que los presos salieran de la cárcel? Porque eso el Gobierno lo niega

Que Bildu haya llegado a la dirección del Estado, como ya anunció Pablo Iglesias que ocurriría, es la demostración de la debilidad de Pedro Sánchez y su falta de ética y moral por mantenerse en el poder. El Presidente del Gobierno ha convertido la mentira en su forma de vida política. Lamentablemente, Otegi ha hecho afirmaciones que los hechos están constatando. Que un condenado por terrorismo esté consiguiendo sus exigencias y mandando en La Moncloa es penoso. Hace un año se hablaba de los acercamientos de los presos a las cárceles cercanas al País Vasco, Cantabria, La Rioja o Navarra y eso se ha cumplido. Dijo que aprobaría los presupuestos para que 200 presos salgan a la calle y en poco tiempo los veremos salir.

¿Da más credibilidad a Otegui que al presidente del gobierno?

Bueno, es una indecencia ver cómo aquellos que hace apenas 12 años estaban matando, extorsionando y secuestrando, al final, están tomando las decisiones en nuestro país y eso lo permite el PSOE a quién Sánchez ha convertido en el partido "sanchista". Sánchez lidera el blanqueamiento de Bildu en las instituciones, dándoles un barniz de demócratas y queriendo borrar el pasado que atesoran.

¿Es cierta esa cifra de que el apoyo de los independentistas ha costado más de 100 millones? Porque ERC dice ahora que su apoyo a las cuentas está en el aire..

El apoyo de los independentistas ha costado ya en torno a los 500 millones de euros. Pero la cifra presupuestaria me parece irrelevante frente a los jirones que la democracia se están dejando en el camino. Se está legitimando a quienes estaban cumpliendo condena por un delito de sedición y por haber atentado contra el orden constitucional. Estos, hoy, son los que toman las decisiones y marcan el paso al Gobierno del país al que quisieron poner en jaque. Los independentistas han comprobado que les es más útil tener un Gobierno débil al que hacen depender de sus votos que hacer lo que hicieron el 1-O que los llevó a prisión y les hizo salir huyendo.

¿Qué le parece el acoso al que están sometiendo a la familia del niño de 5 años que exige recibir el 25% de las clases en castellano como marca la ley?

No conozco ningún país democrático donde su presidente del Gobierno no hubiera hecho algo ya si se estuviera acosando, señalando y discriminando a una familia y a un niño de 5 años por pedir ser educado en su idioma en su país. Solo en España y con Pedro Sánchez ocurre esto, que es una anomalía democrática. El Presidente con su silencio está avalando el odio, el racismo y la xenofobia que es lo que esconde este señalamiento. Pedro Sánchez no puede seguir callado.

Usted ha calificado los presupuestos de electoralistas, imprudentes y de irresponsables, ¿por qué?

Efectivamente son unos presupuestos imprudentes, electoralistas e irresponsables. En la España real, las familias españolas están pasando muchísimas dificultades porque no llegan las ayudas que se les han prometido. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado a un 40% del objetivo que se fijó inicialmente, lo cual significa que hay un 60% de familias y hogares que siguen esperando que les lleguen las ayudas. Por otro lado, se ha disparado la inflación por el precio de las energías y el Gobierno responde de la manera más cómoda posible: más impuestos, más gasto público, más déficit y más deuda. Son unos presupuestos irresponsables porque eso no es lo que necesita la economía española para ser la gasolina del Estado de Bienestar de todos y fundamentalmente de los que más dificultades tienen. Son unos presupuestos electoralistas con medidas como ese cheque de 400€ que plantean como bono cultural a los jóvenes que cumplan 18 años que pretenden obtener un voto cautivo. Y son imprudentes porque aplican recetas opuestas a las que se necesitan como la subida de impuestos que supondrán, efectivamente, que los españoles paguemos 4.000 millones más.

¿No es una anomalía democrática que los presupuestos post-Covid no hayan podido ser consensuados entre el PP y el PSOE? Porque a ustedes les acusan de desleales...

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España hay muchas anomalías democráticas. Él ha establecido un muro para impedir llegar a acuerdos con el Partido Popular desde el minuto uno y se ha encerrado en un búnker donde depende, única y exclusivamente, de sus socios de investidura, que son justo quienes pretenden destruir España. La anomalía democrática tiene un nombre y un apellido: Pedro Sánchez. Es una anomalía democrática que llevemos 3 años sin celebrar el Debate del Estado de la Nación, lo es que el Gobierno coleccione sentencias del Tribunal Constitucional por sus actuaciones y es también una anomalía democrática que el Consejo de Ministros utilice el Real Decreto-ley como una forma de gobernar para saltarse y sortear al Congreso de los Diputados.

Que la inflación se sitúe en un 5,6%, ¿hace que se enciendan las luces rojas?

Con estos datos de inflación se están encendiendo todas las luces rojas, sobre todo, porque el Gobierno desde su pasividad niega lo que está pasando. Ellos repiten, una y otra vez, que la inflación es algo transitorio, justo lo contrario que dicen los principales organismos europeos. Estamos ante una inflación que puede tener unos efectos muy peligrosos para nuestra economía y el Estado del Bienestar. El Gobierno no hace nada, porque le beneficia que la inflación esté alta.

¿Por qué? ¿A qué se refiere?

Porque a más inflación, más recaudación y erróneamente el Gobierno cree que la subida de la recaudación está siendo ocasionada por un crecimiento económico cuando no es así. Con la inflación estamos en un camino muy peligroso de empobrecimiento ante la pasividad de un Gobierno que se ha cruzado de brazos.

La otra cara de la moneda es que las autonomías van a cerrar este año con el primer superávit fiscal de la serie históricas, ¿eso no es una buena noticia?

En el contexto en el que estamos, simplificar la argumentación y afirmar que cuando hay un superávit fiscal es que sobra dinero, es un espejismo que quiere introducir el Gobierno para no llevar a cabo una reforma de la financiación autonómica. Lógicamente, ha habido unos ingresos extraordinarios por parte de las autonomías, procedentes, fundamentalmente, de los fondos europeos, pero eso no es suficiente. Es necesario afrontar una reforma de la financiación autonómica para garantizar que todos los españoles, vivan donde vivan, puedan acceder a todos los servicios públicos. Además, es muy importante, a día de hoy, una ley de pandemias que dé seguridad jurídica y permita a las autonomías afrontar la sexta ola de una manera homogénea.

¿De verdad cree que el Gobierno está maltratando a Madrid y beneficiando a Cataluña y de ahí el tema de la armonización fiscal como dicen sus compañeros?

El Gobierno ha roto el principio de igualdad entre los españoles y promueve la desigualdad. Detrás de esa armonización fiscal pretende castigar a todo aquel que quiere bajar impuestos e impedir que España tenga una alternativa al modelo económico que representan el socialismo y el comunismo. Lo que esconde la armonización fiscal es privar a España de otro modelo económico que funciona, que es el del PP, basado en que bajar los impuestos produce un crecimiento de la economía. Ellos quieren imponer un modelo único porque saben que lo que hacen es un fracaso para la sociedad española. La armonización fiscal, además, es contraria a la Constitución. Si se miran los datos de crecimiento económico por Comunidades Autónomas, se ve como Madrid está liderando el crecimiento con bajadas de impuestos y también como Andalucía, con otro modelo económico distinto a lo que han tenido durante 40 años de socialismo, está en unas cotas de crecimiento históricas.

El modelo de Casado si llega a La Moncloa ¿será el de Madrid o el de Andalucía? Porque hay diferencias...

Casado cuando llegue a La Moncloa pondrá en práctica el modelo económico del PP que supone bajada de impuestos y flexibilidad en el mercado laboral con una legislación que sirva para generar empleo, no para contrarreformar y derogar. Nuestro modelo económico es el de la eliminación de las tasas burocráticas, y, en definitiva, un modelo de libertad económica, justo lo contrario a lo que hay ahora.

El precio de la luz, ¿puede ser el talón de Aquiles del Gobierno? ¿A quién beneficia la guerra contra las eléctricas?

A quien no beneficia nada todo lo que está ocurriendo es a los españoles que cada día tienen que pagar un recibo de luz más alto. Tampoco beneficia a nuestro tejido económico y empresarial que ve como sus costes fijos se disparan. Las medidas que ha planteado el PP podrían suponer un ahorro del 20% en las facturas de las familias y una reducción de más de 9.000 millones de euros en total, pero el Gobierno las ha ignorado porque aplicarlas supondría una menor recaudación y eso no les interesa. El precio de la luz es el talón de Aquiles porque es la gran mentira de Pedro Sánchez a los españoles.

¿Y el gobierno podrá cumplir su compromiso de que a final de año el recibo que paguemos será igual al del 2018?

Es falso que de aquí al 31 de diciembre el recibo de la luz del 2021 habrá sido similar al del año 2018, tal y como prometió el Presidente del Gobierno. De hecho, ya hemos pagado más de lo que pagamos en el 2018 y esa promesa solo podría cumplirse si nos devuelven, al menos a todos, el recibo de un mes. Por eso, es muy difícil que Pedro Sánchez pueda cumplir su palabra, aunque los españoles ya saben que esa palabra no vale nada.

Dígame ¿la reforma laboral se puede hacer al margen de los empresarios?

El problema de la reforma laboral es que es una contrarreforma porque han decidido derogar todo aquello que el Partido Popular impulsó, que funcionaba y que ha hecho crecer a este país. Quieren derogar la reforma de Mariano Rajoy que supuso que en 5 años se crearan más de dos millones y medio de puestos de trabajo y que ha permitido que durante la pandemia existiera el ERTE, un salvavidas para las familias.

¿Quién cree que se llevará el gato al agua? ¿Nadia Calviño o Yolanda Díaz?

No sé si la pelea la ganará Calviño o Yolanda Díaz, pero quién va a perder son los españoles. El Gobierno debería de rectificar en esta obcecación por derogar aquello que funciona y, en ningún caso, ningún cambio en la reforma laboral puede hacerse al margen del diálogo social y de aquellos que crean empleo, que son los empresarios. Atacar la temporalidad en un país que depende del turismo o de la agricultura, es no tener ni idea de lo que significan sectores claves para nuestro país.

Oiga, ¿ustedes no se están dando un tiro en el pie por la bronca entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección de Génova? Porque la división se paga...

Lo importante es que estemos centrados en los problemas que tienen los españoles y en eso estamos. Las cuestiones internas del partido no nos tienen que distraer ni un solo segundo. En el PP vamos a estar a la altura en la alternativa posible y real que plantea Pablo Casado.

Pues Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado a Teodoro García Egea de difundir material incriminatorio sobre Ayuso, lo cual es muy grave.

Esas acusaciones son falsas. Lo que hay que hacer no es estar en difamar sino en trabajar.

Por último, dígame, que el rey emérito vuelva a España, ¿es una patata caliente en estos momentos?

El rey emérito es un ciudadano español que puede volver a su país cuando quiera. Yo defiendo su libertad para volver en el momento que él considere oportuno. No entiendo un país donde a un español, que no ha sido condenado por absolutamente nada, se le limite su posibilidad de vuelta al mismo. De todos modos, más allá de este asunto, hay una estrategia evidente para debilitar la monarquía parlamentaria en nuestro país y desde el PP no vamos a contribuir a ello.