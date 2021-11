El mejor octubre del mercado laboral: afiliación récord y bajada del paro por primera vez en 46 años

Dos datos excepcionales en octubre confirman que el mercado laboral sigue recuperando el aliento en plena recuperación económica. El número de afiliados a la Seguridad Social ha batido máximos históricos, con 19.690.590 cotizantes, y el dato de paro ha caído por primera vez desde 1975 en el décimo mes del año, con 734 desempleados menos.

El número de cotizantes en octubre se queda a 309.410 personas de los 20 millones pero ha superado dos hitos: el dato de julio de 2019, cuando la afiliación media se situó en 19.533.211 empleados, hasta ahora récord histórico.

En variación mensual, el dato actualizado este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mejora un 0,82% el de septiembre y suma ya seis meses con incrementos superiores al 3%. Si se tiene en cuenta la evolución anual, a cierre de mes había 700.226 cotizantes medios más que en octubre de 2020 (+3,69%).

En términos desestacionalizados, el número de afiliados a la Seguridad Social se situó en 19.662.163 personas en octubre, superando en 182.349 personas la cifra de ocupados de febrero de 2020, antes de que estallara la crisis sanitaria mundial.

El Régimen General, el más numeroso del sistema, ganó 156.267 afiliados medios en octubre (+0,9%), hasta un total de 16.302.669 ocupados. Ha sido la educación la que ha liderado el aumento de la ocupación por el inicio del curso escolar y académico, con 134.172 nuevos cotizantes respecto a septiembre (+15,3%). Tras la educación, destacan la Administración Pública, con 18.341 nuevos afiliados en octubre (+1,6%), y las actividades artísticas, que sumaron 18.048 cotizantes en el mes (+7,5%).

En el lado opuesto, destaca la caída de la afiliación en las actividades sanitarias, con 36.252 afiliados menos (-2%), así como el retroceso de cotizantes en la hostelería (-26.237 ocupados, -2%).

El Régimen de Autónomos también ganó ocupados en octubre, con un aumento medio de 4.453 afiliados (+0,1%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.324.329.

Por territorios, en los últimos doce meses han incorporado ocupados todas las comunidades y la ciudad autónoma de Ceuta. Destaca el aumento de afiliados a la Seguridad Social en Islas Baleares (+16,68%). Tan solo la ciudad autónoma de Melilla registra un ligero descenso (-0,41%).

734 parados menos que hacen historia

En cuanto al paro, la leve caída de un 0,02% sobre el registrado en septiembre hace historia en un mes regularmente malo para el empleo y se acumulan ya ocho meses consecutivos de bajada (también es "inédito" este periodo de caídas encadenadas, remarcan desde el Ministerio de Trabajo).

A cierre de mes, el número de desempleados registrados en el antiguo Inem ascendía a 3.257.068 personas. Desde octubre de 2020 (mes en el que subió en 49.558 personas), el paro ha descendido en 568.975 personas (-14,87%); acumula ya tres meses con caídas en tasas por encima del 10%, algo que no sucedía desde el año 2017. A pesar del buen dato, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado que aún hay más de tres millones de personas en desempleo: "El Gobierno de España no se conforma. [...] Vamos a mejorar, no ya las cifras, sino la vida de la gente", ha declarado en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, subraya que si bien las cifras son positivas tanto en la variable mensual como en la comparativa anual, "la caída del desempleo es diez veces menor a la del mes anterior".

En datos desestacionalizados, el paro registrado bajó en 80.065 personas en octubre.

Por sectores económicos, el paro subió en Agricultura, en 7.577 personas (+5,10%) y descendió en Industria (-847 parados o -0,32%), en Construcción (-4.523 o -1,74%) y en Servicios (-4.683 o -0,20%). El colectivo Sin Empleo Anterior sube en 1.742 personas (+0,63%).

Del total de parados, 1.328.489 son hombres tras subir en 2.926 (0,22%) en relación al mes de septiembre y 1.928.579 mujeres, tras descender el desempleo para este género en 3.660 personas (-0,19%). En la comparativa anual, ambos caen: el paro masculino en 294.269 (-18,13%) y el femenino en 274.706 (-12,47%).

Los menores de 25 años siguen bajo castigo

Por edad, el dato de octubre no es tan bueno para el desempleo de los jóvenes menores de 25 años, que ha registrado un aumento en 5.867 personas (2,34%) respecto al mes anterior; el paro de 25 y más años sí ha bajado, en 6.601 (-0,22%).

Sobre el mapa, el paro ha caído en ocho Comunidades Autónomas, especialmente en Madrid (-9.852), Canarias (-5.242), Castilla León (-2.774) y Comunidad Valenciana (-2.542). Al contrario, el número de parados ha aumentado en las otras nueve, con los mayores incrementos en Andalucía (8.600), Baleares (2.653) y Castilla La Mancha (2.611).

En rueda de prensa de valoración de datos, tanto el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, como el de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, se han mostrado "sorprendidos" y "optimistas" por la recuperación del empleo tras la pandemia.

Para Begoña Casas, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea, el dato de octubre indica que "la salud del mercado laboral no se ha visto afectada por el cambio de estación y los buenos datos del verano se mantienen también en otoño, aupados en buena medida por la estabilidad de los casos de covid".

190.718 personas en Erte

Los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (Erte), no son contabilizados como desempleados. A cierre de octubre había 190.718 personas bajo esta herramienta, el nivel más bajo en pandemia. De media en octubre, se han registrado 198.041 trabajadores en Erte, un 21,65% menos que el mes anterior.

Según indican desde el Ministerio de José Luis Escrivá, respecto al último día de septiembre, se ha producido un descenso de 48.512 personas según la fecha de notificación y de 43.329 si se tiene en cuenta la fecha de alta.

El gasto en prestaciones derivadas de trabajadores en Erte alcanzó en septiembre (último dato disponible) los 228 millones de euros, frente a los 256 millones del mes de agosto y los 3.426 millones de euros del máximo alcanzado mayo de 2020, según datos de Trabajo.

Los contratos indefinidos suben un 30%

En octubre se registraron 1.892.584 contratos, un 22% más que en el mismo mes de 2020 de los que 198.496 fueron indefinidos, el 10,49%. Supone un aumento del 30,3% sobre octubre de 2020. De enero a octubre se han registrado más de 15,6 millones de contratos en España, un 19,3% más que en el mismo periodo de 2020, de los que 1,65 millones han sido indefinidos, un 26,9% más.

Dentro de los contratos indefinidos de octubre, los contratos a tiempo completo sumaron 113.447, un 33,1% más que en igual mes de 2020, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 85.049, con un avance anual del 26,8%.

Del resto de contratos suscritos en octubre, más de 1,68 millones fueron contratos temporales, de los que el 26,8% fueron eventuales por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 24,8% fueron de obra o servicio, también a tiempo completo. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 33% del total.