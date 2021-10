La economía del trabajo gana el Premio Nobel 2021: David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens, los galardonados

El canadiense David Card, el estadounidense Joshua D. Angrist y y el holandés Guido W. Imbens han sido los galardonados este año con el Premio Nobel de Economía. El primero de ellos ha recibido el reconocimiento "por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo", mientras Angrist e Imbens comparten la otra mitad del galardón "por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales", tal y como ha anunciado la Real Academia de Ciencias de Suecia este lunes.

Así, de las 10 millones de coronas suecas (988.113 euros) en las que consiste el Premio Nobel de Economía, cinco millones serán para Card mientras las otras cinco se repartirán a partes iguales entre los otros dos galardonados.

Los tres premiados (Card, Angrist e Imbens) han proporcionado con sus trabajos e investigaciones "nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y han demostrado qué conclusiones sobre causa y efecto pueden extraerse de los experimentos naturales", explica la academia sueca en nota de prensa. "Su enfoque se ha extendido a otros campos y revolucionado la investigación empírica", añade.

¿Cómo afecta la inmigración a los salarios y el empleo? ¿Qué importancia tiene realmente una educación más larga para los futuros ingresos que percibirá una persona? Estas y otras otras preguntas de las ciencias sociales son difíciles de responder y tienen que ver con la causa-efecto. Lo que han hecho los tres ganadores del Premio Nobel de Economía 2021 es demostrar que es posible responder a este tipo de cuestiones mediante experimentos naturales.

"La clave está en utilizar situaciones en las que sucesos fortuitos o cambios políticos provocan que grupos de personas sean tratados de forma diferente, de forma parecida a los ensayos clínicos en Medicina", señala la Real Academia de Ciencias de Suecia en su comunicado.

