Cuatro técnicas para ahorrar hasta final de año sencillas de aplicar

Normalmente de forma individual y también familiar nos marcamos objetivos de ahorro a comienzos de año. Sin embargo, estas semanas de comienzos de otoño pueden estar marcados también por la necesidad de poner en orden de nuevo nuestras finanzas. Bien porque vemos que no estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado, o bien porque queremos ahorrar algo más de cara a la llegada de navidades.

Además, poner en marcha buenos hábitos de ahorro en estos meses finales pueden servir de impulso para el curso siguiente. Aquí van algunos consejos para ahorrar de aquí a final de año.

Repensar las prioridades y aplicar la técnica de presupuestos de suma cero

Si marcamos nuestros objetivos de ahorro hace ahora diez meses o más, es muy posible que hayan cambiado. O que otras prioridades hayan surgido en el horizonte.

Para ello, partir por replantear nuestro presupuesto, saber exactamente cuánto ganamos y cuánto gastamos cada mes, y asignar un presupuesto concreto a cada gasto y cada objetivo -por ejemplo, ahorrar X dinero para los regalos de Navidad - puede ser un buen punto de partida.

A ello podemos sumar aplicar la técnica de los presupuestos de 'suma cero', que quiere decir asignar todos nuestros ingresos a un propósito, hasta que queda un remanente de cero. De este modo, si asignamos por ejemplo 50 euros a ahorro a comienzo de mes, ya sabemos que no contamos con ese dinero, y por lo tanto es más complicado gastarlo.

Encuentra fórmulas para ahorrar más

Para ahorrar más en estas fechas, podemos revisar suscripciones que no necesitamos, hacer más planes que implique comer en casa o, simplemente, al revisar nuestro presupuesto atacar esos gastos que pueden ser exagerados.

Para ello, revisa los extractos bancarios de lo que va de 2021 y, de más a menos importante, clasificra las compras que hacemos habitualmente y que no son esenciales.

Asigna un porcentaje de ahorro fijo

Lo recomendable es ahorrar entre el 20% y el 30% de nuestros ingresos, pero es cierto que hay circunstancias que a veces hacen esto imposible. En cualquier caso, saber cuánto podemos ahorrar y separar este dinero -como si nos pagáramos a nosotros mismos- a comienzos de mes, puede ser otro cambio importante en nuestras rutinas.

Tener una cuenta bancaria separada para el ahorro con transferencias programadas es un buen punto de partida para que no haya posibilidad de pensárselo.

Si te apetece, realiza un reto de ahorro

Esta fórmula es algo más agresiva. En su libro 'The 21-Day Financial Fast: Your Path to Financial Peace and Freedom', la asesora financiera y columnista del Washington Post Michelle Singletary describe el "ayuno financiero", una especie de 'dieta económica' que promete acabar con los malos hábitos de gasto, crear un plan para liberarse de las deudas y ponerse en un mejor rumbo financiero para el futuro. Y fija estar 21 días sin gasto ninguno para ahorrar.

Durante el ayuno financiero, no se puede gastar ningún dinero innecesario de ninguna forma. A menos que se trate de comida, alojamiento o cualquier otro gasto esencial para la supervivencia, la disciplina en el gasto debe imperar durante esas tres semanas.