Fiscalidad y vivienda atascan el pacto de Gobierno de cara a los Presupuestos

Carmen Obregón Madrid

Arrancada de caballo, parada de burro. Así como expresa esta castiza frase se encuentra la negociación de los Presupuestos Generales de 2022 entre los socios de Gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que todo lo que hacía presagiar un acuerdo inmediato, se empezó a tambalear ayer cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a admitir que puede haber un alargamiento del plazo de la negociación y extenderse a la primera quincena de octubre, una semana más allá de lo previsto. Abundando en esta circunstancia, la ministra agrega que lo importante es que va a haber PGE "antes de que acabe el año para que entre en vigor el 1 de enero".

Y es la dificultad de entendimiento entre las partes lo que explica este retraso encallado en dos puntos mollares: la imposición de un tipo fijo del 15% en el impuesto de Sociedades a las grandes empresas y, el control del precio del alquiler de la vivienda.

Ante esta situación María Jesús Montero pide a Unidas Podemos "prudencia" con las filtraciones de los temas que están sobre la mesa; y lo hace mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene abiertamente que "es evidente que no hay acuerdo" por el enquistamiento de la ley de vivienda o la fijación del Impuesto de Sociedades al 15%.

Esperar a los expertos

Más allá de que el control de los alquileres se caiga de la negociación de Presupuestos y se derive a la tramitación de una Ley de Vivienda -ley que estaba prevista para el mes de marzo-, sin duda el impuesto de Sociedades constituye el principal escollo de las conversaciones. Y ello, pese a que el martes las informaciones versaban sobre el cambio de posición del ala socialista cediendo a las peticiones de los podemitas para subir este tributo ya.

Pero algo ha cambiado en este corto periodo de tiempo. Y ahora parece que es la propia ministra de Hacienda la que prefiere que esa subida fiscal se retrase a las conclusiones de los expertos que incluye una reforma global de los impuestos; es decir, previsiblemente, no antes del mes de febrero.

Ajena a las apelaciones de discrepancia, Díaz sostiene a ultranza que "es conocido que sí queremos adelantar en nuestro país ese tipo al 15 % en Sociedades", es porque "no se entendería" que una pequeña empresa pague "más impuestos que una grande, lo que es de una enorme injusticia social", apostilla la dirigente podemita. Así, y preguntada por si se podrá aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del próximo 5 de octubre, Díaz se escudó en que "estamos negociando, por tanto, cuando el diálogo culmine lo haremos público".

Regulación del alquiler

Lo cierto es que en las últimas horas, Unidas Podemos ha avisado de que de que no cerrarán un acuerdo con su socio de Gobierno si no se cumplen los acuerdos firmados el año pasado como la regulación del alquiler.

Y si el impuesto de Sociedades sigue en el tira y afloja, lo que sí parecen tener claro los socialistas es que el precio del alquiler es un anatema presupuestario. El miércoles, la ministra explicó que la Ley de Vivienda no entrará dentro de la ley de Presupuestos, ya que la de PGE no tiene ley de acompañamiento y por tanto todas las materias que se regulan tienen que ver con el estado de los ingresos y los gastos. Al respecto añadió que la ley de Presupuestos tiene su curso y su cauce y no es "conveniente ni oportuno" que todas las cuestiones desemboquen en ella.