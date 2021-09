Garamendi: "Escrivá no sabe ni cómo hay que hacer lo que él plantea"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tiene claro que si la mesa de diálogo no llega a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre será porque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "no sabe ni cómo hay que hacer lo que él plantea" y deberá ser él quién explique en qué situación quedan empresas y trabajadores.

"Lo de este Gobierno ni es diálogo social ni es nada", ha señalado el presidente de la CEOE en una entrevista al diario El Mundo, preguntado sobre el no acuerdo para prorrogar los ERTE. Según Garamendi, están dispuestos a negociar pero las formas del Ejecutivo no son las correctas, en relación al panfleto con propuestas ambiguas y casi imposibles de acordar que les envió el Ejecutivo tan cerca de la fecha límite. Asimismo, ha calificado de "increíble" y "bochornoso" el plantón de Escrivá en las reuniones de la mesa de diálogo.

En cuanto a los programas de formación en los ERTE, se ha mostrado a favor de poner en marcha, y de la manera adecuada, a los servicios públicos de empleo y a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). No es posible que las empresas y los trabajadores estén pagando 1.700 millones a la Fundae y que "todo sean trabas", sostiene.

Sobre la subida del SMI y el argumento de que "si un empresario no puede pagar 15 euros al mes más mejor que cierre", el presidente de la CEOE no ha duda en decir que quienes lo dicen "no saben lo que es España ni ha montado una empresa en su vida". Asegura que, si no se llegó a un acuerdo, no fue porque no estuvieran listos sino porque el equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no les dio ninguna cifra concreta durante la negociación.

Garamendi considera que la recuperación económica que está experimentando España no es la misma que cuenta el Gobierno y pide precaución con ciertas medidas de gastos que habría que evitar si no se quiere volver a la ortodoxia.