Sordo (CCOO): "No parece que haya intención de que el Índice de Equidad Intergeneracional se parezca al Factor de Sostenibilidad"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, no ve "intención" en el Gobierno de que el nuevo Índice de Equidad Intergeneracional de las pensiones "se parezca" al Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013.

En una entrevista concedida a Servimedia, el dirigente de CCOO afirmó que está "claro" para "todo el mundo" que el nuevo índice "no va a ser el Factor de Sostenibilidad con otro nombre".

Consideró que debe remar en la dirección del acuerdo en pensiones del mes de junio, que retomó la revalorización de las prestaciones con el IPC, introdujo incentivos para retrasar la jubilación, redujo de forma generalizada los coeficientes reductores en la jubilación anticipada y los elevó para los que anticipen el retiro en los primeros meses o en los últimos del periodo de dos años que legalmente se puede anticipar la jubilación y comprometió negociar antes del 15 de noviembre un Índice de Equidad Intergeneracional en sustitución del Factor de Sostenibilidad.

Según Sordo, se deben tener en cuenta más factores además de la esperanza de vida y "sustituir la lógica del recorte por la lógica de la mejora de la estructura de ingresos" ante el aumento de gasto que supondrán las pensiones de unos tres puntos y medio de PIB. En este sentido, repasó que ya se ha derogado la reforma de 2013 y "ahora hay que ver cómo introducimos medidas equilibradas para que la estructura de ingresos dé en cada momento respuesta a pagar las pensiones".

"Si se rompe esta inercia y se buscan otros elementos que compensen ese incremento de gasto, claro que es posible un acuerdo", puntualizó.

"Salí preocupado"

Sordo apuntó que "puede haber un destope de las bases máximas de cotización" o un incremento de los topes "de una forma importante, aunque luego se mejoren las pensiones de estas bases máximas" pero con una "proporción favorable al sistema". También citó la posibilidad de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea "de 1.049 euros" y "ahí hay dos millones de cotizaciones o más que se pueden incrementar". El Gobierno se ha comprometido a llevar el SMI al 60% del salario medio en 2023 y el comité de expertos que le asesora ha calculado que debería situarse en ese ejercicio entre 1.011 y 1.049 euros al mes.

"En la medida en que toquemos todos esos palos, el índice de equidad intergeneracional no tiene nada que ver con lo que planteaba el Factor de Sostenibilidad", afirmó.

Preguntado sobre la tramitación parlamentaria en la que se encuentra la primera parte de la reforma de pensiones, el dirigente de CCOO confesó que "salí preocupado" cuando se presentó en las Cortes por las afirmaciones de "algunos partidos de la izquierda". "Lo que no era de recibo era alguna descalificación en grueso a un proyecto de ley que es una reforma de pensiones que si me la cuentan hace un año no me la creo", destacó. ERC ha llegado a posicionarse en contra de la reforma.

No obstante, aseguró que ese posicionamiento que se dio en su momento en el parlamento "está muy reconducido" y opinó que el proyecto de ley "va a salir adelante", aunque con modificaciones fruto de las aportaciones de los grupos y negociaciones.