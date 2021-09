Cómo conseguir un empleo en Amazon y pasar sus entrevistas según sus propios reclutadores

Amazon acaba de cumplir diez años en España y ya se ha convertido en uno de los grandes empleadores del país. Ya tiene cerca de 15.000 trabajadores en nuestro territorio y espera contar con 25.000 puestos fijos para 2025.

Sin embargo, como toda gran empresa, tiene su propia idiosincrasia interna, y esta está realmente clara en su proceso de selección de personal.

Amazon tiene abiertas cientos de vacantes para sus almacenes y su equipo logístico y tecnológico (aquí te contamos cómo apuntarte). Una vez llegado el momento de la entrevista, utiliza lo que se denomina como entrevistas conductuales. Según la propia empresa en estas entrevistas preguntan "sobre situaciones pasadas o retos a los que se ha enfrentado el candidato y cómo los gestionó, usando los Principios de liderazgo para guiar la discusión".

Aquí hay algunos ejemplos de preguntas conductuales:

- Hábleme sobre alguna vez en que se haya enfrentado a un problema ante el que cupieran varias soluciones posibles. ¿Cuál era el problema y cómo decidió por qué opción decantarse? ¿Qué es lo que pasó como resultado de su decisión?

- ¿Cuándo se arriesgó, cometió un error o fracasó? ¿Cómo respondió y qué aprendió de la experiencia?

- Describa un momento en que tomara la iniciativa en un proyecto.

- ¿Qué hizo cuando necesitó motivar a un grupo de personas o fomentar la colaboración en algún proyecto concreto?

- ¿Cómo ha hecho uso de los datos para desarrollar una estrategia?

Los consejos de la propia Amazon para superar sus entrevistas

Puede parecer complicado, pero Amazon lo pone algo más sencillo gracias a sus propio equipo de Recursos Humanos, el cual da algunos consejos.

El primero es usar el formato de respuesta STAR, que consiste en una manera estructurada de responder a las preguntas conductuales en este tipo de entrevistas, hablando sobre una situación específica a la que se enfrentó (S), la tarea que realizó (T), la acción que llevó a cabo (A) y el resultado que obtuvo en el ejemplo que está describiendo (R).

No ser modesto pero tampoco ocultar fracasos

Además, sus reclutadores también recomiendan utilizar el "yo" cuando describas acciones en tus respuestas a la entrevista. "La entrevista no es el momento de minimizar lo que has hecho", dijo Michelle Jackson, una de sus directivas de reclutamiento. "Por supuesto, entendemos que has trabajado con un equipo en un entorno de colaboración, pero la entrevista es una oportunidad para que te vendas a ti mismo".

También recomiendan llegar con ejemplos que muestren tu experiencia mientras describes cómo te has arriesgado, has tenido éxito, has fracasado y has crecido en el proceso. Ten en cuenta que algunos de los programas más exitosos de Amazon tienen su origen en proyectos fallidos.

Y prepara la respuesta a "¿Por qué quieres trabajar en Amazon?"

Preguntar "¿por qué Amazon?" no es sólo una formalidad para la empresa, según describen. "Muchos candidatos dicen que están entusiasmados con la oportunidad de trabajar para una empresa innovadora a gran escala", dice Jackson.

"Lo que realmente quiero saber es por qué Amazon encaja en su trayectoria profesional específica. Queremos saber que eres una persona que piensa en cómo devolver a la organización lo que aportas, pero también nos fijamos en lo que quieres aprender mientras trabajas aquí", concluye.