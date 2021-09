Junts boicotea la mesa de diálogo pero niega una crisis en el 'Govern'

Estela López Barcelona

La mesa de diálogo político prevista para este miércoles por la tarde entre el Gobierno y la Generalitat en Barcelona tendrá sillas vacías si Junts per Catalunya no rectifica su propuesta de participantes, que incluye miembros del partido que no forman parte del Ejecutivo catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vetó dicha propuesta, pero desde Junts ven como culpable a la Moncloa, que también mostró su rechazo a cualquier fórmula que no sea la de cargos de ambas administraciones. Con todo, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, negó que esta situación abra "ninguna crisis" en el Govern.

Junts ha mostrado sus reticencias respecto a utilidad de la mesa de diálogo desde el inicio de la legislatura, pero la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió "lealtad" a Junts , y consideró que "no es momento de frivolidades ni maniobras para hacer fracasar la mesa".

Ante las desavenencias en la delegación catalana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, endureció su discurso en el pleno del Congreso, emplazando a los independentistas a no marcar plazos y a hacer autocrítica, así como a convocar una mesa en Cataluña con todos los partidos catalanes, y ser flexibles en los temas a tratar en la media de diálogo con el Gobierno.

Asimismo, varias voces de toda España criticaron este encuentro bilateral a las puertas de que tenga lugar. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reprochó que el Gobierno "premia" a la Generalitat con un foro de diálogo "privado", y advirtió de que el resto de autonomías "tienen derecho a saber" lo que se acuerda y "qué se está repartiendo" en la mesa de diálogo. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, dejó claro que la Junta no tolerará que la mesa "sirva de coartada para romper la igualdad" entre los españoles.

Desde las entidades La España que Reúne, Impulso Ciudadano y S'ha acabat también defienden un debate más allá de los independentistas catalanes. Por ello, proponen la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos, "que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad".

Cita por partes

La reunión de hoy empezará con un encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés a las 15.00 horas, tras el que comparecerán ante los medios de comunicación. A continuación, en torno a las 17.00 horas, tendrá lugar la reunión bilateral de las delegaciones del Gobierno y la Generalitat, presididas por Sánchez y Aragonés. En ella, está previsto que los mandatarios informen al resto de asistentes de las conclusiones a las que han llegado y, tras ello, abandonen la reunión cuando consideren, para que los equipos sigan trabajando, informó Europa Press.

La Audiencia Nacional procesará por terrorismo a 13 CDR

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón procesó ayer por pertenencia a organización terrorista a los 13 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados a la 'Operación Judas', siguiendo así el criterio de la Fiscalía. Además, a nueve de ellos les imputa tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 considera que este grupo formaba en los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica .