Almeida: "España tiene que ser un puente entre Oriente y Latinoamérica"

Ignacio Faes Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que "España tiene una capacidad geoestratégica que muchas veces no se cuenta, y tiene que ser un puente entre Oriente y Latinoamérica". El alcalde valoró así al futura ampliación por parte de Aena del Aeropuerto de Barajas. "No me preocupa tanto el número de pasajeros, como el aumento de la capacidad logística de España, que puede consolidarse, por su posición, como un gran hub aeroportuario".

Almeida participó en el cuarto diálogo del ciclo de conferencias El Progreso en el siglo XXI, impulsado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball, en CaixaForum de Madrid bajo el título La ciudad como factor clave para el desarrollo económico y social, donde el alcalde de Madrid y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, debatieron y analizaron sobre el papel clave que tienen las ciudades en la sociedad actual para impulsar el desarrollo económico y social y eliminar desigualdades. Además, señalaron los objetivos que una ciudad debe proponerse para erigirse como un centro de activación de oportunidades real para los ciudadanos.

"Entre Madrid y Barcelona tendría que haber un dialogo competitivo, y la capacidad de crecer mutuamente mediante el diálogo, pero también mediante la generación de oportunidades de acuerdo, cada uno, a sus características", manifestó Almeida tras referirse al Corredor Mediterráneo, del que se mostró partidario.

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, subrayó que "las ciudades deben promover la educación y el capital humano, que junto con la vivienda son las vías para revitalizarlas. A su juicio, "un país como España necesita un modelo equilibrado de ciudades grandes, medianas y pequeñas; cada una de las cuales debería especializarse en innovaciones diferentes".

En este sentido, Martínez-Almeida destacó "la importancia de Madrid como catalizador para otras partes de España". El alcalde apuntó que "si tenemos unas buenas infraestructuras que permitan a cualquier ciudadano de España llegar rápido a un aeropuerto internacional como el de Barajas, ayudará a evitar eso que llamamos la España vaciada".

Respecto a las infraestructuras, el alcalde indicó que "la ampliación del Aeropuerto de El Prat es necesaria, es importante entender que generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y garantizar la sostenibilidad es posible". Por otra parte, Martínez-Almeida explicó su concepto de progreso. "La sociedad es dueña de sí misma y desde la Administración debemos generar las condiciones propicias y adecuadas para que sea la sociedad en último término la que decida en cada momento lo que quiere hacer, y garantizar un progreso conforme a sus necesidades en la ciudad", dijo el alcalde.

El presidente de Agbar, Ángel Simón, afirmó que "es fundamental dar impulso a la transformación de las ciudades a través de un liderazgo compartido, entre el sector empresarial, las administraciones y la ciudadanía. La colaboración público-privada nos permitirá dar forma a las ciudades del futuro".