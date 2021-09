Así puedes saber si cobrarás el paro desde el móvil y en unos minutos

Cuando una persona se queda sin trabajo tiene en la prestación contributiva por desempleo, el paro, su particular salvavidas. Sin embargo, algunos ciudadanos pueden no tener derecho a esta prestación o albergar ciertas dudas sobre si la podrán cobrar o no.

Para estas personas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha explicado en su perfil de la red social Twitter que se puede consultar el estado de la solicitud del paro a través del teléfono móvil, en un proceso de nueve sencillos pasos que no ocupan más que unos pocos minutos.

En primer lugar, el ciudadano tendrá que entrar en la página web de la Sede Electrónica del SEPE, disponible en este enlace. Cuando lo haga, deberá ingresar en la sección 'Procedimientos y servicios' y, después, en el apartado 'Personas'.

En este punto, hay que seleccionar la opción 'Consulte los datos y recibo de su prestación' y después elegir 'Consultas de la prestación'. El método que ha de seleccionar es 'Pin teléfono móvil'.

El sistema le exigirá introducir su NIF o NIE y el número de teléfono. Después hay que teclear la contraseña que el sistema envía por SMS al teléfono móvil facilitado por el ciudadano. En ese momento, el ciudadano podrá consultar si la prestación está reconocida, así como su cuantía y su duración.

La cuantía de la prestación durante los primeros 180 días es del 70% de la base reguladora del trabajador y después es del 50% de dicha base hasta que acabe el derecho a la prestación. Existen límites tanto para la cuantía mínima como para la cuantía máxima, y dependen de si se tiene o no hijos a cargo.

Por su parte, la duración de la prestación depende exclusivamente del periodo de cotización previo. Para tener derecho a cobrar el paro se necesitan al menos 360 días cotizados, y a partir de ahí un mayor periodo de cotización dará derecho a su vez a una mayor duración de la prestación, con un máximo de 720 días de prestación para periodos de cotización de 2.160 días o más.