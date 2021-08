Los magnates internacionales prefieren Grecia: los 'superyates' cambian España por el Egeo

España ya no es el destino favorito de los magnates internacionales para sus vacaciones de verano. Las costas españolas, que hasta hace poco eran líderes indiscutibles en número de superyates, pierden este año otras 13 embarcaciones. Grecia, que suma 90, se convierte en el principal destino para estas mansiones flotantes de decenas de metros de eslora. Continúa de esta forma la huida de estos barcos de España, que solo al inicio de verano perdió nueve superyates.

Así lo demuestran los datos del informe Superyates país por país, que cada año elabora Bloomberg y la consultora IHS. España queda relegada a la quinta posición con 124 superyates navegando por sus costas. Grecia, nuevo líder, cuenta este verano con 194. Le siguen Italia (171), Estados Unidos (170) y Francia (124).

Grecia está en la cima de la clasificación de superyates de Bloomberg por primera vez. Recibió a inicios del verano 80 embarcaciones más en un solo mes debido a las temporadas turísticas del Mediterráneo, el Egeo y el Adriático. Alcanzaron su mayor presencia a principios de verano, a pesar de la pandemia del Covid.

Estrellas internacionales como la familia Richie, la leyenda del baloncesto Magic Johnson y el magnate australiano James Packer se encuentran entre las celebridades vistas en yates en Grecia durante este verano, mientras que los barcos supuestamente propiedad de otros multimillonarios como el productor americano David Geffen, el emiratí Abdullah al Futtaim y el magnate italosuizo Ernesto Bertarelli estaban anclados frente a la costa, según a los datos de los buques analizados por radar.

