La nueva crisis que se cierne sobre el transporte mundial amenaza las compras del Black Friday

Cuando el mundo todavía no se ha recuperado de los cuellos de botella en el transporte mundial derivados de la pandemia y en la retina de todos aún permanece el buque Ever Given encallado con sus contenedores en el Canal de Suez, una nueva crisis se cierne sobre las cadenas de suministro amenazando con afectar al próximo Black Friday, cumbre de las compras previas al período navideño.

La razón no es otra que las devastadoras inundaciones que han azotado en las últimas fechas Europa Occidental, con especial énfasis en Alemania, y la provincia china de Henan -un centro de transporte clave y sede de varias empresas importantes-.

Las vías férreas y carreteras utilizadas para la entrega de mercancías y materias primas en ambas regiones han quedado dañadas tras la catástrofe. El agua se precipitó hacia las zonas industriales dañando ampliamente las instalaciones, la maquinaria y los almacenes, según han declarado empresas del sector de la cadena de suministro.

"El Black Friday (este año el 26 de noviembre) y la temporada de vacaciones navideñas, para la que se preparan los productos (y las materias primas), se enfrentarán a la peor parte del impacto", asegura a CNBC Pawan Joshi, vicepresidente ejecutivo de la empresa de software de la cadena de suministro E2open.

"La electrónica de consumo, los muebles para dormitorios, la ropa y los electrodomésticos seguirán escaseando con el inicio de las compras de vuelta al colegio y se extenderán a la temporada alta de compras navideñas", explica. Por otro lado, los retrasos en la distribución de las materias primas necesarias para la producción de bienes tendrán un efecto en cascada e interrumpirán las cadenas de suministro "durante semanas y meses", añade Joshi.

Pawan Joshi (E2open): "Cuando llegue el Black Friday es probable que suban los precios de todo tipo de productos, como la electrónica de consumo, los muebles, la ropa y los electrodomésticos"

Incluso si hay ofertas para la temporada alta de compras online, Joshi cree probable que haya un número inferior y que los descuentos sean menores. También contempla la subida de algunos productos. "Cuando llegue el Black Friday es probable que suban los precios de todo tipo de productos, como la electrónica de consumo, los muebles, la ropa y los electrodomésticos", sentencia.

El director general de una empresa de transporte marítimo ya declaró la semana pasada a la misma cadena que las inundaciones en China y Europa son "otro golpe de efecto" para las cadenas de suministro mundiales. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, recordó la semana pasada en su presentación de resultados que los costes de transporte son elevados.

Se espera que las instalaciones de fabricación de Alemania, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica se lleven la peor parte de los daños causados por las inundaciones. A medida que las aguas comenzaron a retroceder, se esperaba que la mayoría de las autopistas y carreteras principales fueran despejadas durante el pasado fin de semana; sin embargo, debido a la magnitud de los daños causados por el agua en algunas zonas industriales afectadas, parece poco probable que las operaciones de fabricación se reanuden tan rápidamente.

No pocos fabricantes han declarado el procedimiento de fuerza mayor, que se da cuando circunstancias imprevisibles, como las catástrofes naturales, impiden a una de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que las exime de sanciones. La acerera alemana Thyssenkrupp ha sido una de ellas.

Una industria gravemente afectada por las inundaciones en esta regiones es la del automóvil, que espera verse afectada por los retrasos en la fabricación en un año en el que ya ha notado con fuerza la escasez de chips. Muchos de los proveedores que suministran piezas especializadas para las industrias automovilística, tecnológica y aeroespacial tienen su sede en estas zonas de Europa.

El cobre y la electrónica

Las inundaciones también podrían interrumpir el suministro de cobre, que se utiliza en muchos productos, desde la electrónica hasta los vehículos eléctricos. La citada provincia china de Henan es un importante centro de producción del metal, señala Vivek Dhar, analista de materias primas del Commonwealth Bank of Australia.

La semana pasada, los precios del cobre subieron con fuerza debido a la preocupación por la oferta, ya que Henan ha experimentado un fuerte crecimiento de la fundición de cobre en los últimos años. "Las esperanzas de la demanda de cobre están vinculadas a la reconstrucción de las infraestructuras dañadas en el centro de China", escribe Dhar en una nota reciente.

De vuelta a Europa, Aurubis GmbH -un proveedor de cables de cobre de alta precisión para los sectores de la electrónica y los equipos eléctricos- también ha declarado fuerza mayor en las entregas tras los amplios daños en su planta, según Everstream Analytics.

Relacionados China ha importado tanto maíz para sus cerdos que ha colapsado sus puertos