Europa aprueba más de la mitad de los planes de recuperación

Poco a poco, el megaestímulo europeo contra la crisis provocada por la pandemia se abre camino. Los ministros de Finanzas de la UE (el Consejo Ecofin) aprobaron los planes de recuperación de Croacia, Chipre, Lituania y Eslovenia, por lo que ya son 16 las propuestas de inversiones y reformas validadas por la UE, entre ellas la española. Además, la Comisión espera que el dinero empiece a llegar a las primeras capitales en "cuestión de días".

La aprobación del Ecofin llegó tras la evaluación positiva de la Comisión Europea, y les dará acceso al primer pago del 13% de prefinanciación de sus planes de recuperación. El resto del dinero irá llegando según vayan cumpliendo una serie de hitos y objetivos hasta 2026 con los que poner en marcha sus planes de recuperación.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, dijo tras la videoconferencia del Ecofin que pagarán la prefinanciación "tan pronto como los acuerdos técnicos para estos pagos se acuerden con cada Estado miembro". "Esto debería ser una cuestión de semanas, o, en algunos casos, días", agregó.

En el caso de España, fuentes del Ministerio de Economía explicaron a principios de este mes que esperaban recibir el dinero hacia finales de julio, aunque el pago se podría retrasar unos días más hasta que se realizaran todos los tramites necesarios antes de firmar los documentos con la Comisión.

España recibirá 9.000 millones como prefinanciación, y casi con seguridad un segundo pago de 10.000 millones antes de que finalice el año, correspondiente al cumplimiento del primer bloque de hitos y objetivos.

Para cubrir las transferencias de la prefinanciación, el Ejecutivo comunitario consiguió 45.000 millones de euros en los mercados en tres subastas de deuda, algo inferior a los 51.000 millones de euros necesarios para cubrir el primer pago de al menos los primeros 12 planes aprobados.

Aún así, Dombrovskis se mostró confiado con que la Comisión podrá cubrir las necesidades de prefinanciamiento "en su totalidad" cuando deban producirse los primeros desembolsos una vez que los Estados miembros firmen todos los documentos.

La Comisión y el Consejo están en proceso de aprobar la mayoría de los planes de recuperación pendientes justo después de las vacaciones de verano. Holanda y Bulgaria son los únicos países que aún necesitan presentar sus propuestas debido a los retrasos en la formación de un nuevo gobierno.

Problemas en Hungría y Polonia

Sin embargo, los planes enviados por Hungría y Polonia permanecen atascados en la maquinaria comunitaria por la erosión que ambos países han protagonizado al Estado de Derecho. Varsovia aceptó una extensión de la evaluación de la Comisión hasta finales de agosto para mejorar su propuesta original.

La Comisión también ofreció una extensión a Budapest hasta finales de septiembre para fortalecer sus mecanismos de anticorrupción y de auditoría para acceder a los 7.000 millones en subvenciones, pero el gobierno liderado por Viktor Orban rechazó la idea.

"Este dinero es nuestro", dijo Orban en un tono desafiante durante el fin de semana. "No hay mucho debate sobre esto, pueden demorarlo, pero no pueden no darlo", añadió.