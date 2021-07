Las empresas extremeñas tienen los proyectos listos a la espera de las licitaciones

Las empresas extremeñas no tienen complejos a la hora de aspirar al acceso de los fondos Next Generation de Bruselas, como tampoco lo tiene la región en su conjunto como ha apuntado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara en la primera Conferencia Fondos Europeos para la recuperación Next Generation organizada en Cáceres esta mañana por elEconomista y patrocinado por Extremadura Avante, Ibercaja e Ingenostrum.

En el segundo panel de expertos que ha cerrado la jornada, siete expertos ligados a la empresa y la consultoría de la región han presentado proyectos muy concretos que ya tienen listos y a expensas de que salgan las convocatorias a través de las cuales puedan optar a las ayudas comunitarias.

Xtem Software

Proyectos muy ambiciosos, como el que abandera la empresa Xtrem Software que aspira a convertir en un Perte de la digitalización de todo el terreno de regadío que hay en España. De momento, tienen el compromiso de CCAA que suman el 80%, más de 90.000 hectáreas. Un volumen que puede justificar que acabe como un Perte motor de la economía española.

Basada en la tecnología 5G se pretende poder acceder a un montón de información que se debe sacar de la tierra sobre estos cultivos, datos que serías tratadas con Big Data para poder hacer las explotaciones más eficientes y competitivas con un mejor uso de la energía y el agua. Eduardo Blanco Uclés, del departamento de I+D+i de Xtrem Software, incide en que los grandes proyectos tractores no tienen porque venir de la mano de grandes multinacionales.

Se trata, en su opinión, de aglutinar a muchas empresas, también pymes, administraciones, centros de investigación. Un proyecto para el que se calcula una inversión de 1.000 millones de euros y al que ya se ha sumado la multinacional de telecomunicacionies Orange.

Ingenostrum

Ingenostrum es otra de las empresas en Extremadura que aspira a jugar en una liga superior. Nacida al calor de la transición energética se ha aliado con Enel Green Power para inversiones por valor de 3.000 millones de euros de los que ya se han ejecutado 1.300 millones. Aunque su gran proyecto en la actualidad es un gran polígono Eco-Industrial en Cáceres CC Green ligado a la eficiencia energética.

De momento, hay varias grandes operaciones ligadas, la más adelantada un gran Data-Center, de los mayores del mundo, aunque Santiago Rodríguez, el CEO de Ingenostrum, no tiene muy claro si se podrá acceder a ayudas del Next Generation. "Preferimos no retrasar el proyecto, aunque eso impida acceder a estos fondos", ha aclarado, pues el proyecto está muy avanzado y están ya en la última fase de definir el operador del Data Center.

Igualmente, albergará una planta piloto de hidrógeno en colaboración con la empresa energética pública noruega StatKraft y un gran centro de formación ligado a la transición energética.

EcaptureDtech

No son los únicos proyectos que bullen en Extremadura. Otro de los participantes en el segundo panel de la conferencia Next Generation ha sido EcaptureDtech que con una década de existencia se dedica a la captura en 3D de escenarios de delitos de una manera fácil a través del móvil. Una tecnología que la extremeña vende a las policías de 15 países.

Pero además de captar esas imágenes tridimensionales, la empresa ha desarrollado un proyecto para aportar a la imagen trimidensional otros muchos datos del entorno, especialmente medioambientales que facilitan la investigación de las policías.

Miguel González Cuetara, CEO de la empresa de software extremeña, señala la importancia de las subvenciones en este tipo de proyecto, de hecho, han contado ya con ayudas del CDTI. Sin embargo, entiende que una parte de la inversión debe ser cubierta mediante préstamos para involucrar a los accionistas en el éxito.

Pero la empresa no se limita a la aplicación del 3D en el campo de la seguridad. "La tendencia es que la ciudadanía ya no se conformará con captar las cosas mediante foto, lo hará con 3D lo que nos abre un gran campo". Pero como advierte, ese es el futuro.

Adiper

Adiper, dedicada a dar servicios y productos a la tercera edad, aspira igualmente a obtener fondos comunitarios con los que desarrollar la tecnología necesaria para poder llevar lo que necesitan los mayores a sus mismos hogares. "Estamos en un proceso de envejecimiento acelerado y nuestro objetivo es dar respuesta a las necesidades de este colectivo y a la transformación demográfica que estamos viviendo", señala María Barco, directora de la empresa.

Barco incide en que si se gestionan bien los fondos comunitarios se podrá dar respuesta también a los retos económicos que surgen con estos retos demográficos y la despoblación de muchas zonas. "Aspiramos a desarrollar la tecnología de los cuidados para ofertar soluciones y servicios individualizados, con una atención personalizada. Se trata, pues de un proyecto integral para cada una de las localidades extremeñas".

Cetarsa

La empresa pública responsable del negocio del tabaco, Cetarsa, también ha aportado su experiencia sobre el impacto que pueden tener los fondos comunitarios en la transformación de la economía. José Antonio González Martín, director general de la empresa, recuerda que España es uno de los diez países que siguen produciendo tabaco en la Unión Europea, un cultivo que recibe ayudas de la PAC como cualquier otro. Y Extremadura concentra el 98% de la producción de este producto agrícola en España. Y reseña que la producción española solo aporta el 13%-14% de la demanda nacional de tabaco.

El responsable de la empresa apunta entre los desafíos con que se encuentra, más allá de la caída de la demanda y por consiguiente de la producción, el reto de la digitalización, la falta de eficacia y una producción sostenible. En este sentido González Martín apunta que las inversiones que Cetarsa debe acometer para pasar de una energía tradicional o una limpia son "importantes". En este sentido, entiende que los fondos comunitarios son transcendentales, pues la empresa precisa que un 80% de la inversión se cubra mediante subvenciones.

Apoyo a las empresas en la gestión de fondos

Para ayudar a estas y otras muchas empresas extremeñas, se han posicionado consultoras en la región que pretenden dirigir a sus clientes hacia los fondos Next Generation. Vector Arram Innizia esté especializada en los proyectos ligados a la innovación. Cecilia Pérez Casado, la consejera delegada, insiste en la necesidad de que las pymes extremeñas cooperen en consorcios para acceder a las ayudas. Y recuerda que no se trata de "fondos financieros, sino de fondos transformadores que permitan a las empresas competir con valor añadido y no sólo en precio". Para lo cual, la base distintiva es la innovación, más sencilla de ejecutar y que permite proyectos a más corto plazo, que la I+D.

Y confía en que Next Generation contribuya a cambiar los actuales datos de Investigación, Desarrollo e Innovación que tiene la región, pero también España que ve cómo la sobrepasan otros países en esta parcela.

Grupo Gesfiscal

El Grupo Gesfiscal, con medio siglo de experiencia en la consultoría y gestión de empresas, arrima el hombro para guiar a las empresas extremeñas por la complejidad de los fondos Next Generation. Para ello, según anuncia Javier Benito Cordero, el consejero delegado y director general del grupo, han abierto una línea gratuita de consultoría para las pymes de la región denominado Futuro Pyme.

Y recuerda que la digitalización es un reto en todos los sectores y solicita a todos los participantes en la gestión de los fondos un esfuerzo para que lleguen también a las mircropymes y los autónomos. Y romper las dificultades históricas del acceso a la financiación de las pymes, para lo cual se precisan reformas legislativas como las propuestas para facilitar la creación de empresas de una manera ágil y barata.