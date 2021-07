Qué deberías eliminar de tu currículum, según una persona que ha redactado miles

Cuando hablamos de buenos currículums, solemos hablar de los puntos que no pueden faltar. Pero como en muchas cosas, a veces menos es más.

Eso es lo que defiende Peter Yang, CEO de Resume GO, una plataforma norteamericana que une a aspirantes con expertos en recursos humanos para que rehagan sus currículums.

Yang defiende que eliminar varios puntos que solemos incluir con la intención de abrumar al posible empleador es lo mejor que podemos hacer para destacar muchas veces.

"He leído más de mil currículums en lo que va de año, y he visto mucho sobrante que no merece la pena, cosas que pueden perjudicar las posibilidades de conseguir una entrevista", dice Yang en un artículo en la CNBC.

En su opinión estos son algunos puntos que se deben revisar y recortar en nuestro currículum.

Aficiones e intereses irrelevantes

Todo el mundo tiene una afición, y la mayoría de la gente piensa que cuanto más única sea, más se diferenciará de los demás candidatos, y eso según Yang no es así siempre.

Por supuesto, está bien incluir tu afición si está relacionada con el puesto que solicitas, pero no si no están para nada vinculados.

Las soft skills están de moda, pero no hay que pasarse

Las llamadas soft skills o habilidades blandas que atienden más a la actitud de las personas han dado mucho que hablar últimamente. Pero citar demasiadas también puede ser contraproducente. "Podríamos perder credibilidad si hay demasiadas", dice Yang.

Yang dice que las habilidades duras siempre serán al final mejor que las blandas cuando se acompañan de un ejemplo. En lugar de limitarse a decir que eres bueno atendiendo varios proyectos a la vez, por ejemplo, es mejor incluir algo como: "Dirigió múltiples proyectos desde el principio hasta el final, lo que llevó a un aumento de X% en beneficios".

Tu foto, en la justa medida

"Incluir tu foto a veces puede ser perjudicial, y más si ocupa mucho", dice Yang.

También puede dar lugar a prejuicios inconscientes. Ya sea por la forma de vestir, el género o simplemente el aspecto físico, todas estas cosas pueden influir en la toma de decisiones de un reclutador, aunque sea de forma involuntaria.

Pronombres personales también fuera

Sorprendentemente, muchos candidatos siguen cometiendo el error de utilizar pronombres personales como "yo" en sus currículums.

Cuidado con tu mail

De nuevo, en el email, debemos elegir bien desde qué dirección lo mandamos. Ojo con las direcciones de correo personales que tiene nombres extraños o que denotan poca profesionalidad.

Otro aspecto importante es saber la hora a la que lo mandas. Aunque buscar trabajo es algo arduo y puede que estés hasta altas horas rastreando ofertas, intenta enviarlos en un momento de horario comercial. En otras palabras, no lo mandes a las 11 de la noche. Ni un viernes por la tarde, ya que es posible que quede amontonado con los correos de todo el fin de semana.