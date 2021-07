El 10% de la población llega con dificultad a fin de mes

elEconomista Madrid

El 10% de la población llegó a fin de mes con "mucha dificultad" en 2020 -2,2 puntos más que en 2019-, y el 35,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 33,9% del año anterior, según se recoge en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada ayer por el INE. El ingreso medio por persona en 2019 fue de 12.292 euros. Desde el INE, recuerdan que "el efecto de la pandemia en estos datos es nulo, ya que se refieren a una situación previa a la misma".

Así, los ingresos medios anuales más elevados en 2019 se registraron en País Vasco (15.813 euros por persona), Navarra (15.094) y Madrid (14.580), mientras que los más bajos los anotaron Extremadura (9.147 euros por persona), Murcia (9.850) y Canarias (9.935). Esta última comunidad, junto a Andalucía y Extremadura, obtuvieron los mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2020, con un 15,6%, 14,8% y 12,7% respectivamente.

La ECV incorpora este año un módulo, armonizado a nivel europeo, acerca del sobreendeudamiento y el ahorro, que señala que el 5,9% de los hogares tuvo en 2020 retrasos en el pago de recibos no relacionados con la vivienda, como teléfono, educación, sanidad... (no se incluye el pago de préstamos hipotecarios o los recibos relacionados con la vivienda como los de agua, gas, calefacción, etc.).

En cuanto a la capacidad de ahorro, el 41,1% de los hogares ahorró al final de un mes normal, mientras que el 7,3% necesitó pedir dinero prestado en 2020. Por tipo de hogar estos porcentajes fueron del 24,5% y del 21,1%, respectivamente, en los hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo. Y del 45,3% y 4,9% con dos adultos sin hijos dependientes.

Por otro lado, el IEE ha mejorado seis décimas, hasta el 5,4%, su previsión de crecimiento del PIB español para este año y mantiene en el 5,7% el de 2022. En todo caso, advierte de que los niveles precrisis "podrían no recuperarse hasta finales" del próximo año. El IEE estima que el crecimiento trimestral del PIB del segundo trimestre rondará el 2%, aunque "podría acelerarse en el tercer y cuarto". Sobre el turismo destaca que "en el mejor de los casos" este año será el 50% de un año normal en España.