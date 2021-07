La campaña de Consumo contra la carne, nuevo foco de desencuentro en el Gobierno con el sector revuelto

La campaña para reducir el consumo de carne en España ha desatado la última polémica en el Gobierno de coalición. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguraba este jueves que su compañero Luis Planas conocía la campaña 'menos carne, más vida' que ha suscitado críticas entre los grandes productores, pero casi de manera simultánea, el ministro de Agricultura desmentía haber estado al tanto del plan antes de su puesta en marcha.

"Específicamente no he hablado con el estos en días, pero si en anteriores ocasiones, los ministerios están en coordinación continuamente y, de hecho, hoy tienen una reunión y saben cuál es la línea de trabajo y ahí me quedo", ha explicado el titular de Consumo en TVE después de que Planas afirmara en Cadena Ser desconocer la campaña contra la carne: "No es en absoluto cierto. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña y lamento que se me utilice a este respecto".

El desmentido de Planas ocurrió después de que Garzón hubiera asegurado en la entrevista que existía comunicación plena con el ministerio de Agricultura y que Planas era conocedor de la campaña, aunque durante su explicación ha sido ambiguo y se ha remitido también a la estrategia 'España 2050', donde "aparecía esta línea estratégica de que había que reducir el consumo de carne".

Garzón ha precisado que "los ministerios están formados por diferentes gabinetes y equipos" y ha garantizado que "si ha habido algún defecto de comunicación se resolverá", aunque ha asegurado no estar preocupado por ello. "Se sabe cuál es nuestra línea de trabajo absolutamente correcta que vamos a defender; ningún problema, ningún asunto grave", ha añadido.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que la premisa "es tan errónea como la del azúcar mata" y ha tachado de injusto y "absolutamente fuera de lugar" señalar con el dedo al sector cárnico, que considera parte de la riqueza de España.

Según ha indicado, "los propios sectores son conscientes de que tienen que evolucionar en el sentido de la sostenibilidad, pero tiene que hacerse con ellos y no contra ellos". Planas también ha recordado que la necesidad de proteínas de origen animal se da en España y a nivel mundial, donde el país exporta muchos productos cárnicos, particularmente a Asia: "Es parte de nuestra aportación a la alimentación del mundo".

Repunte del consumo en 2020

También ha destacado que en los últimos diez años ha disminuido el consumo de carne en España excepto en 2020, que con la llegada de la pandemia ha habido un cierto repunte, y que el año pasado se realizaron exportaciones ganaderas por valor de 10.000 millones de euros.

Por último, Planas también ha destacado el papel social y territorial del sector porque, ha explicado, "la España vacía es secano y ganadería extensiva", por la que ha pedido respeto, consideración y apoyo.

De vuelta a las críticas de los productores, Garzón se ha mostrado a favor de apoyar las ganaderas familiares con una producción extensiva que "son parte de la solución" y ha dirigido sus críticas hacia las macrogranjas. Lo que decimos es que "contaminan los suelos, quitan el agua a los pueblos, no crean casi puestos de trabajo y tienen efecto brutal", ha indicado el ministro, quien ha asegurado que su responsabilidad "es proteger la salud de las personas y del planeta ante fenómenos extremos".

El ministro ha comparado la reacción de los productores de carne a la manifestada por las casas de apuesta a raíz de la aprobación de la ley que regula su publicidad. "Es un sector que hemos regulado, nos hemos enfrentado a un poder brutal y el 1 de septiembre se despliega", ha indicado. "A veces no somos capaces de evaluar de lo que está pasando con el cambio climático, estamos destrozando el entorno natural y con nuestros hábitos de consumo podemos mejorar eso", ha concluido el ministro.

Él mismo, según ha admitido, ha cambiado sus hábitos consumo que ha definido como "muy muy malos" y que le han llevado a tener "situaciones de hospitalización" y por los que le recomendaron cambiar la dieta y dejar de comer tanta carne. "Yo diría que he mejorado mucho, ahora hago un consumo muy acorde con las recomendaciones científicas". "Alguna vez hago alguna barabacoa y rara vez como carne roja a lo largo de la semana", ha indicado Garzón.

Al igual que ayer lo hiciera Asaja Valladolid, este jueves la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han mostrado su descontento y enfado, ante el vídeo lanzado ayer por el ministro de Consumo. En sendos comunicados, el mensaje es compartido y pasa por rechazar "la campaña de desprestigio que intenta propulsar contra el sector ganadero usa datos manipulados y parciales".

Ni es cierto que la alimentación en España por el exceso de consumo de carne nos haga ser un país con una dieta poco saludable, ni es cierto que el poder de contaminación de una vaca se pueda comparar a la de los automóviles", señalan desde la organización. Critica que "además del desconocimiento que las palabras del ministro manifiestan, llegue a comparar el consumo de carne con las muertes provocadas por el alcohol, el tabaco y las drogas, obviando datos que están en el propio ministerio de Agricultura. Los datos están ahí, por mucho que se quieran obviar y mirar a otro lado", señala Unión de Uniones.