El 50% de los afectados por Erte evita presentar la declaración de la Renta

Ignacio Faes Madrid

La mitad de los españoles afectados por un expediente temporal de regulación de empleo (Erte) en 2020 evita presentar la declaración de la Renta. Los últimos datos de la Agencia Tributaria (Aeat) destacan que hasta junio, último mes para presentar la declaración de esta campaña, solo 1.932.000 contribuyentes perceptores de prestaciones por Erte habían presentado la declaración. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan que, durante el pico de la pandemia en abril, los trabajadores en Erte llegaron a los 3,6 millones y el acumulado del año rozó los 4 millones.

Según un estudio realizado por la plataforma TaxDown, un 60% de las personas afectadas por Erte pendiente aún de presentar la declaración afirma que no lo ha hecho "por miedo al resultado", mientras que el 40% critica la "complejidad" del proceso. De hecho, tanto la plataforma como la propia Agencia Tributaria han señalado que han tenido que aumentar el número de efectivos para resolver todas las dudas sobre esta gestión.

A pesar de estos temores, cerca del 60% de los contribuyentes que ya la han presentado le ha salido a devolver, con una devolución media de 729€ por persona, un 5% menos que el año pasado, tal y como señalan cifras de la compañía española.

Según la Agencia Tributaria, ya se han devuelto 4.912 millones de euros a 7.427.000 contribuyentes. El viernes 25 es la fecha límite para escoger como método de ingreso la domiciliación bancaria.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha mecanismos de ayuda ante el aluvión de dudas de los afectados por Erte. En su último comunicado recuerda que aquellos que tienen un expediente de reintegro por cantidades cobradas en exceso, la Aeat les ofrece la información más actualizada disponible, a partir de los datos del Servicio Público de Empleo sobre los expedientes de reintegro. "Además, dentro de la herramienta Informador de Renta de la web de la Agencia, tanto afectados por Erte como perceptores de IMV cuentan con la posibilidad de contactar directamente con asistencia personalizada para resolver dudas mediante un chat establecido ad hoc para estos colectivos", señalan los responsables de la Agencia Tributaria.

"Tanto para estos colectivos como para el conjunto de los contribuyentes, desde el primer día de campaña se mantiene abierto el tradicional canal telefónico de resolución de dudas tributarias, en los teléfonos 91 554 87 70 y 901 33 55 33, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes", destaca la Aeat. Esta vía de asistencia -que la Agencia Tributaria también tuvo que reforzar este año- ha atendido en los dos primeros meses de campaña más de 1.320.000 llamadas de distinto perfil de contribuyentes.

La Aeat recuerda que, en términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador -como es el caso de los afectados por Erte-, o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite para no presentar la declaración de la Renta es de 14.000 euros anuales.

Los últimos datos

La Agencia Tributaria ha devuelto el 79,8% de las devoluciones solicitadas y el 72,4% de los importes correspondientes a devolver, debido al buen ritmo que se mantiene en el número de devoluciones pagadas (+2,7%) y de importes pagados (+3,8%). Al comienzo de la atención presencial en oficinas, a principios de mes, ya habían presentado su declaración 12.825.000 contribuyentes, lo que supone 433.000 más que el pasado año -pese a que la campaña actual ha comenzado seis días más tarde- y 1.079.000 más que hace dos años.

Desde el punto de vista del saldo de la declaración, aquellas con solicitud de devolución descienden ligeramente (un 1,9%), según lo previsto para el conjunto de la campaña, mientras el crecimiento de las presentaciones se concentra en aquellas con saldo a ingresar (+13%), continuando con la aceleración que se viene produciendo en los últimos años. Estos contribuyentes no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña, con independencia del momento en que presenten la declaración, y que, además, en particular los afectados por regulaciones temporales de empleo (Erte) con declaraciones a ingresar cuentan este año con una vía adicional de facilitación de liquidez al poder optar por un fraccionamiento del pago en seis meses sin intereses.

En cuanto a las vías de presentación, además del canal telemático principal, que es la página web de la Aeat, destacan las presentaciones a través de la aplicación móvil de la Agencia. Por esta vía se han presentado más de 359.000 declaraciones hasta hoy, de las cuales más de 242.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web de la Agencia para realizar alguna modificación y han vuelto a la app para concluir la presentación. La aceleración de declaraciones en los dos primeros meses de campaña viene respaldada por la fuerte implantación que del plan Le Llamamos.

Sube este año el número de declaraciones

Las personas que se han visto obligadas al Erte han elevado el número de declaraciones este año. Está previsto que en toda la campaña se presenten 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.330.000 den derecho a devolución, dos tercios del total y un 1% menos que el año anterior, por un importe de 10.857 millones de euros. A su vez, se esperan 5.960.000 declaraciones a ingresar, un 5,7% más, por importe de 12.976 millones.Een términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si hay más de un pagador.