Los españoles solicitan 1.500 euros de media para financiar sus vacaciones

Los españoles han solicitado entre marzo y junio de este año más de 15 millones de euros de financiación de cara a las vacaciones, con una media de 1.500 euros por viaje, según datos de la plataforma de crédito Younited Credit.

Mientras que en 2020 el plazo de amortización de ese crédito se alargaba hasta cinco años, en 2021 se ha reducido a cuatro años.

La demanda de financiación se concentra sobre todo en las provincias de Madrid y Barcelona, con más de 4,5 y 2,9 millones de euros pedidos, respectivamente.

Esto supone un 22,1 % del total nacional para Madrid y un 14,4 % para Barcelona, mientras que en tercera posición les sigue Las Palmas, con 1,1 millones de euros.

El informe, tal y como recoge EFE, indica que este tipo de créditos los solicitan mayoritariamente hombres de entre 35 y 40 años con unos ingresos mensuales cercanos a los 2.400 euros.

También refleja que en mayo, coincidiendo con la bajada de la incidencia de la pandemia, los datos positivos de vacunación y el buen tiempo, los préstamos para viajes aumentaron un 43 % respecto a abril y un 89 % respecto al mismo mes del año pasado.

El 75% viajará este verano

El 75% de los españoles tiene previsto viajar durante este verano, según un estudio elaborado por Inloyalty, compañía especialista en estrategias y soluciones de fidelización, que asegura que los viajes dentro de la península y en coche se afianzan como preferencias para el descanso veraniego de los españoles, tal y como recoge Europa Press.

El fin del estado de alarma y el optimismo generado por el ritmo de vacunación han provocado que aumente considerablemente la propensión a viajar este verano de los españoles, según la segunda ola del estudio 'Propensión a viajar en verano'.

A este optimismo de los españoles se suma las medidas adoptadas por el sector turístico para ofrecer destinos seguros que favorecen el aumento de las reservas durante las últimas semanas.

Según el nuevo informe de Inloyalty realizado entre el 17 y 19 de mayo, una vez finalizado el estado de alarma, la intención de viajar en verano ha aumentado 13 puntos respecto al anterior informe realizado en febrero en pleno pico de contagios del Covid-19.

Además, la gran mayoría de los que responden que no viajarán en verano estarían dispuestos a replantear su decisión, menos del 15% no se replantaría viajar este verano en ningún caso.

En cuanto a los motivos para no viajar, desciende muy notablemente el porcentaje de personas que no viajará este verano por motivos relacionados con el Covid-19: 40% en mayo frente a un 73% en febrero. En este segundo estudio, en cambio, se imponen las razones económicas y laborales para no poder viajar en verano.

La península sigue siendo el destino preferente para este verano para el 82% de los encuestados frente al 77% en febrero. Las Islas Canarias y las Baleares y otros destinos europeos le siguen a gran distancia, con 18% y 13% respectivamente, mientras que solo un 4% se plantea viajar fuera de Europa en verano. El interés en viajar fuera de España ha bajado varios puntos respecto a la intención que los encuestados manifestaron en febrero.

El vehículo propio sigue siendo el medio preferido para desplazarse para la mayoría de los encuestados. Así, un 78% piensa desplazarse en su coche por encima del avión que será utilizado por un 30% y seguidos muy de lejos por cada uno de los restantes medios de transporte con menos de un 10%.