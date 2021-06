Ayuso anuncia nuevas ayudas a la maternidad en Madrid: 14.500 euros por hijo para menores de 30 años

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y candidata a la investidura de la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, ha apostado en el primer Debate de Investidura por la natalidad y las ayudas a la maternidad para fortalecer el crecimiento económico. De este modo, Ayuso ha anunciado, además de la rebaja de IRPF en medio punto, ayudas de 14.500 euros a mujeres menores de 30 años embarazadas, que tengan rentas de menos de 30.000 euros al año y que lleven al menos diez años empadronadas en la Comunidad.

En concreto, las mujeres de menos de 30 años recibirán una ayuda de 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo y hasta los dos años. La percepción de este ingreso durante 29 meses, que suma en total 14.500 euros, será totalmente compatible con el desempeño de una actividad laboral remunerada por parte de las beneficiarias.

El Gobierno regional prevé que podrán optar a esta ayuda entre 12.000 y 14.000 mujeres y que supondrá una inversión cercana a los 250 millones de euros en cada ejercicio.

Asimismo, las mujeres embarazadas de hasta 35 años tendrán prioridad en la presentación de solicitudes de alquiler de vivienda dentro del Plan Vive, y todas las madres de la región que estén en desempleo, independientemente de su edad, podrán participar en bolsas de trabajo específicas adaptadas a sus necesidades y en planes de formación con soporte educativo en caso de que quieran completar sus estudios.

"Sin el crecimiento de la natalidad no tendremos crecimiento sólido de la economía", ha destacado Díaz Ayuso, al tiempo que ha agregado que "el verdadero feminismo es ayudar a las mujeres sea cual sea su proyecto de vida y no enfrentarlas a los hombres".

"El país necesita el doble de nacimientos"

La candidata a la investidura de la Presidencia ha recordado que en 2019 nacieron en la Comunidad de Madrid 56.000 niños, 24.000 menos que en 2008 y ha asegurado que "un país con futuro necesita, al menos, el doble de nacimientos".

"Es cierto que Madrid continúa siendo una de las regiones más jóvenes de España, y que somos una de las tres comunidades en las que hay más nacimientos que defunciones, queremos un Madrid que apueste por la vida, una región donde los niños sean los protagonistas, una región capital, pero humana y alegre, que mire al futuro y lo construya, la región de las familias" ha destacado Díaz Ayuso.

Asimismo, ha considerado "imprescindible que nazcan niños para que funcione la solidaridad intergeneracional, que los mayores pasen su herencia económica, cultural y personal a los más jóvenes y vivan en una sociedad capaz de cuidarles y devolverles lo mucho que nos han dado".

"En definitiva, se trata de convivencia de las distintas generaciones", ha indicado Ayuso, al tiempo que ha asegurado que "el deterioro económico y el deterioro demográfico se retroalimentan". "Como no se ve futuro, no se tienen hijos; y, como no se tienen hijos, no hay futuro", ha sentenciado.

Ayudas para el alquiler y la compra de viviendas

Después de anunciar la mayor rebaja fiscal de la historia de Madrid, la candidata a la investidura ha anunciado ayudas a la vivienda para los jóvenes, que van desde las deducciones por hipoteca, ayudas al alquiler y ayudas directas para facilitar el acceso a la compra de un inmueble.

En este sentido, Ayuso ha destacado que se ampliará la deducción por alquiler en el IRPF de hasta 1.200 euros un 20% más del límite actual, manteniéndose dicha deducción hasta los 40 años si hay una situación de desempleo u obligaciones y responsabilidades familiares. También se mantendrá la deducción en la cuota de IRPF del 25% de intereses de la hipoteca, con un máximo de 1.000 euros por año para menores de 30 años.

Además, la Comunidad culminará el plan 'Alquila Joven' que, según ha puntualizado Ayuso, se inició el pasado 21 de abril con la ampliación del seguro de impago de rentas hasta dos años para los menores de 35 años.

Por otro lado, también se proporcionarán ayudas directas para facilitar a los jóvenes la compra de una vivienda con la puesta en marcha del programa 'Mi primera vivienda'. Según ha destacado Ayuso, el plan irá destinado a aquellos que, siendo solventes, no dispongan del ahorro suficiente para aportar en la entrada y se ayudará con hasta un 20% del valor de la vivienda articulando un aval o seguro que le permita acceder a la hipoteca.