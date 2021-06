Acuerdo histórico del G7: las grandes empresas pagarán al menos el 15% en impuesto de Sociedades

El acuerdo parecía claro y solo faltaban los flecos por concretar. Finalmente, este sábado los ministros de Economía del Grupo de los Siete (G7) han pactado la aplicación de un impuesto de sociedades mínimo del 15% para las grandes empresas.

Así lo ha anunciado el responsable de Economía británico, Rishi Sunak, que ve en el pacto "un sistema más justo" que permite "recaudar más impuestos para pagar los servicios públicos.

???? At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



????The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91