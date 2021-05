¿Qué países tienen más y menos días de vacaciones?: El mito (o no) del agosto español

Se acerca el verano y con él las vacaciones. Un periodo que en muchos sectores suele estar preconizado por la rotación de personal o en el que hay empresas que toman la decisión de cerrar de forma conjunta. Sin embargo, a menudo surge el debate recurrente sobre si en España se tienen más vacaciones que en otros países, sobre todo con agosto asomando en el calendario, un mes históricamente de menos actividad.

En España, aunque cada contrato o convenio colectivo recoge las especificaciones, en el Estatuto de los Trabajadores se recoge de forma general que "en ningún caso la duración [de las vacaciones] será inferior a treinta días naturales". Es decir, a unos 22 días laborables.

Pero antes de comparar vacaciones entre países debemos añadir alguna puntualización. Por vacaciones pagadas entendemos aquellos días en el que los empresarios o la administración siguen pagando a sus empleados días festivos que él escoge para su disfrute. A ellos se suman a su vez los festivos nacionales, como Navidad o el día de Año Nuevo.

Este mapa interactivo de World Policy Center -que también encabeza este artículo- distribuye por colores de rojo -los que menos- a verde oscuro -los que más- los países que tienen regulados más días de vacaciones remunerados. Como se puede ver, Europa lidera el ranking de los países con más vacaciones, mientras que Norteamérica y China tienden a ser los que menos. Los datos proceden de la base de estadísticas de la OCDE.

Países con más de 30 días de vacaciones

En Perú, Nicaragua y Brasil, los trabajadores tienen derecho a 30 días de vacaciones pagadas. Además, tienen 12, 9 y 8 días de fiesta nacional y religiosa pagados, respectivamente.

En Argelia, los trabajadores pueden disfrutar de un total que no puede superar los 30 días, más 11 días festivos.

Francia también tiene una media de 30 días de vacaciones pagadas más un único día 1 festivo, lo que le coloca a la cabeza de Europa.

Más de 20 días: el grupo de España y casi toda Europa y Rusia

En Rusia, un trabajador tiene derecho a 28 días naturales de vacaciones pagadas, además de 8 días festivos pagados tras seis meses de trabajo.

El Reino Unido también la norma son 28 días, pero no impone que haya vacaciones pagadas por parte del empleador.

Muchos países de la UE han fijado sus propios mínimos. Y aquí aparece España con 22 días de vacaciones pagadas más 14 entre festivos nacionales, autonómicos y locales, Austria tiene el mismo número de base más 13, Finlandia parte de 25 más 11 nacionales, al igual que Suecia, Uno menos tiene Noruega, y uno menos Dinamarca.

Siguiendo en Europa, gracias a la directiva de la Unión Europea (UE) que aboga por un mínimo de 4 semanas o 20 días laborables, muchos países de la UE comparten esa norma: Alemania cuenta con 20 a nivel estatal y 13 que marcan sus landers, Grecia 20+11, Italia 20 más 10 nacionales, y Holanda 29 en total.

En el continente oceánico, tanto Nueva Zelanda como Australia también tienen 20 días de vacaciones pagadas con 11 y 8 días de festivos nacionales extra.

Países con más de 10 y otras fórmulas graduales

En Argentina, un trabajador puede disponer de 14 días naturales de vacaciones garantizados. Además, el gobierno manda 11 días festivos nacionales. Y a ello se suman grados según antigüedad. Las vacaciones se extienden a 21 días a un trabajador por un servicio de entre 5 y 10 años. Se pasa a 28 días de vacaciones pagadas por 10 a 20 años de servicio.

En Japón, las empresas están obligadas a proporcionar al menos 10 días de vacaciones pagadas a sus trabajadores, además de 15 días festivos pagados nacionales.

En Canadá, según la página web del gobierno, los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 2 semanas de vacaciones pagadas. Esto se aplica después de un año de empleo. Los canadienses también tienen 9 días festivos de nivel nacional que se amplían después de 5 años consecutivos con el mismo empleador, hasta 3 semanas de vacaciones. Después de 10 años, la cifra se amplía a 4 semanas.

En México, según su regulación, los empleados pueden tener 6 días laborables pagados de vacaciones después de un año de trabajo. Luego, pueden ganar días adicionales de vacaciones pagadas por cada año subsiguiente de empleo. Además de 7 festivos nacionales.

Los casos de Estados Unidos y China

En China, entre 1 y 10 años de antigüedad acumulada un trabajador tiene derecho a 5 días laborables de vacaciones pagadas, además de 11 días festivos nacionales. Entre 10 y 20 años de servicio, los empleados pueden disponer de 10 días. Después de más de 20 años de trabajo, tienen derecho a vacaciones por 15 días.

En Estados Unidos no se contempla sin embargo un periodo de vacaciones pagadas. Es el único país de la OCDE que no cuenta con un mínimo de vacaciones anuales pagadas implantado a nivel federal. Pero eso no quiere decir que no existan, sino que cada empresa los pacta de forma independiente. En general, otras estadísticas marcan que en país de las barras y estrellas la media son 15 días de vacaciones pagadas más los festivos adicionales.