Reconocido el primer caso de enfermedad profesional por covid a un sanitario

Un juzgado de Toledo ha dictado la primera sentencia en España que reconoce la enfermedad profesional a un trabajador sanitario que se contagió del coronavirus ya es una realidad. El fallo lo firma el Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina y llega tras una denuncia interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante la falta de reconocimiento en la Seguridad Social de esta situación.

En concreto, la sentencia afecta a un auxiliar administrativo al que, pese a sufrir en dos ocasiones una incapacidad temporal por síndrome respiratorio agudo derivado del coronavirus y, posteriormente, disnea y alteraciones respiratorias, tanto la Seguridad Social como la mutua colaboradora Solimat le denegaron el reconocimiento de la enfermedad profesional.

Sobre la primera incapacidad, el tribunal señala como acreditado que el trabajador sufrió una enfermedad recogida en el listado de enfermedades profesionales y también considera probado que estuvo expuesto a un riesgo de exposición al coronavirus en su profesión.

Con respecto a la segunda incapacidad temporal con el diagnóstico de disnea y alteraciones respiratorias, el juez entiende que no existen dudas de que son consecuencias derivadas del contagio por covid-19 y que, en consecuencia, debe ser considerada igualmente enfermedad profesional.

El CSIF, que denunció el mes pasado que la Seguridad Social no había reconocido todavía ningún caso de enfermedad profesional por covid, ha celebrado este "primer paso". Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la organización, ha señalado que esperan "conseguir muchas sentencias". Y es que no reconocer el covid como enfermedad profesional se traduce en que cuando finalice la pandemia, las secuelas no podrán justificarse como un daño derivado de su puesto de trabajo.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero el Gobierno reconoció el contagio de covid-19 como enfermedad profesional para el personal sanitario y socio sanitario.

13.252 accidentes de trabajo por covid hasta marzo

Según ha recordado Abascal, hasta el mes de marzo la Estadística de Accidentes de Trabajo había registrado 13.252 accidentes de trabajo por covid-19 entre trabajadores del sector sanitario, 24 de ellos mortales, a pesar de que las cifras del Ministerio de Sanidad hablan de 128.280 profesionales contagiados. Es decir, sólo se están reconociendo como accidente laboral por covid-19 un 10% de los casos en el personal sanitario.

"Estamos hablando de unas cifras escandalosas, ya que significan que a más de 100.000 sanitarios no se les está reconociendo el covid-19 como un accidente de trabajo", ha lamentado Abascal.