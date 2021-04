La Seguridad Social no ha reconocido ningún caso de enfermedad profesional por covid, según CSIF

La Seguridad Social solo reconoce el 10% de los contagios por covid-19 como accidente de trabajo entre sanitarios y ninguno como enfermedad profesional, según ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal Pérez, ha recordado que el pasado mes de febrero el Gobierno reconoció el contagio de covid-19 como enfermedad profesional para el personal sanitario y socio sanitario con efectos retroactivos desde que comenzó la pandemia, con el aviso del CSIF de "las deficiencias de este decreto si no se facilitaba la gestión de oficio".

Pues bien, según la organización sindical, hasta la fecha la Seguridad Social no ha reconocido ningún caso de enfermedad profesional por coronavirus "porque pese al anuncio del Gobierno, el covid-19 hoy por hoy no es una enfermedad profesional y solo se considera a efectos de la prestación. Esto significa que cuando finalice la pandemia, sus secuelas no podrán justificarse como un daño derivado de su puesto de trabajo", apuntan.

Por eso, según ha avanzado Abascal Pérez, el sindicato va a iniciar una campaña para promover el reconocimiento del contagio por covid-19. En concreto, asesorará a todas aquellas personas que estén sufriendo las trabas de mutuas, servicios de prevención y de la propia Administración. En último término, promoverá las acciones jurídicas necesarias para que se les reconozca el perjuicio sufrido. "Desde CSIF queremos denunciar una situación alarmante, la desprotección a los profesionales que han estado al frente en los momentos más duros de la pandemia. No se les está reconociendo el contagio por covid-19 como enfermedad profesional", ha explicado.

Solo se están reconociendo como accidente laboral por covid-19 un 10% de los casos en el personal sanitario

La representante sindical también ha indicado que la Estadística de Accidentes de Trabajo correspondiente al año pasado y los dos primeros meses de 2021 (últimos datos disponibles), únicamente reconoce 24 muertos y 12.185 accidentes de trabajo por covid-19. Desde el CSIF considera que estas cifras "no reflejan la realidad de los efectos de la covid-19 entre las personas trabajadoras", a tenor de la evolución de la pandemia y los datos del Ministerio de Sanidad: desde que comenzó la pandemia, oficialmente en marzo del año pasado, Sanidad ha contabilizado más de 76.0000 fallecidos y en torno a los 3,3 millones de contagios.

"Si comparamos las estadísticas, vemos que hasta febrero de este año se registraron 12.325 accidentes de trabajo por covid-19 entre el personal de la sanidad, 22 de ellos mortales, según el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Sanidad eleva la cifra de contagios en el mismo periodo a más de 125.691", apuntan. Esto supone que solo se están reconociendo como accidente laboral por covid-19 un 10% de los casos en el personal sanitario, el colectivo laboral con mayor cifra de contagios en España desde el inicio de la pandemia.

Después del personal de la Sanidad, según la misma estadística del Ministerio de Trabajo, las actividades económicas en las que se registran accidentes de trabajo son: residencias (165 positivo y ningún caso mortal); administración pública y defensa (84 accidentes y 0 fallecidos) y otras actividades (11 accidentes y 0 fallecidos).

Achacan la falta de reconocimiento a "errores" en la tramitación y a falta de voluntad política

CSIF considera que esta falta de reconocimiento de los accidentes laborales por covid-19 en la estadística del Ministerio de Trabajo se explica por "errores en la tramitación de los expedientes y una clara falta de voluntad política por garantizar la protección de estos colectivos, especialmente en la sanidad, donde los contagios se sitúan desgraciadamente a la cabeza a nivel internacional". Además, la representante sindical ha denunciado "las trabas que se están produciendo por parte de los servicios de prevención de Administración y empresas privadas, así como por parte de la Seguridad Social al reconocimiento de esta contingencia profesional y sus correspondientes prestaciones".

El sindicato ha recordado que este no reconocimiento "genera una desprotección y pérdida económica: se dejan de percibir las guardias y la productividad, entre otros conceptos y se pierde la indemnización por secuelas".