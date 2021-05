La hostelería de Madrid podría perder 6.000 empleos si el Ayuntamiento elimina las terrazas

Tras el reciente anuncio del Ayuntamiento de Madrid de eliminar las llamadas "terrazas covid" a partir del 1 de enero del próximo año, los hosteleros han mostrado su preocupación ante la posible pérdida de empleos.

En concreto el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida eliminará 2.000 terrazas, poniendo en riesgo la viabilidad de estos 2.000 negocios, según las predicciones de Hostelería Madrid.

La asociación muestra su preocupación ante el anuncio de retirar las terrazas de veladores COVID y de las bandas de aparcamiento. Recuerdan la precaria situación que todavía mantienen los negocios hosteleros, "que tienen por delante dos años de recuperación y saneamiento financiero para hacer frente a los ICO y préstamos personales a los que han tenido que recurrir para superar el año y medio de pandemia", señalan.

Las terrazas son clave para la recuperación de la hostelería tras el covid

La desaparición de las 2.000 terrazas COVID, además, pondría en riesgo más de 6.000 puestos de trabajo. Un sondeo realizado por Hostelería Madrid pone de manifiesto la importancia estratégica de las terrazas en la recuperación de la facturación de los locales de hostelería cuando se supere la pandemia.

Tanto es así, que, mientras el 16,88% de los locales con terraza ya han recuperado entre el 80% y el 90% de su facturación tras el fin del Estado de Alarma y la llegada del buen tiempo, solo el 5,7% de los negocios sin terraza han alcanzado estas cifras. De hecho, la mayor parte de los establecimientos sin terraza facturan por debajo del 40%.

Las claves para la recuperación de la hostelería

Desde Hostelería Madrid consideran que el sector no recuperará su buena salud hasta que no se recupere el consumo y el turismo, previsiblemente a partir del último trimestre de 2021. La realidad es que más de la mitad de estos negocios aseguran que no reciben turistas en estos momentos.

Por este motivo, el sector necesita una serie de medidas concretas que impulsen la recuperación de sus negocios. Los autónomos hosteleros madrileños aseguran que las medidas clave, por orden de importancia, son:

1. Ampliación de grupos hasta 10 personas.

2. Recuperación de los aforos en interior.

3. Conceder más terrazas.

4. Recuperación de los aforos en exterior/terraza.

5. Recuperación del servicio en barra.

6. Recuperación de horarios de actividad.

7. Recuperación de actividad de ocio nocturno.

"Las terrazas de veladores han sido, en esta pandemia, más importantes que nunca para los negocios y ha quedado demostrado que pueden tener una convivencia con la vida vecinal. Y es que la importancia de las terrazas será también crucial a partir de ahora, cuando ya empezamos a ver indicios de recuperación, cuando la vacunación está avanzando y la población empieza a recuperar una tímida normalidad", explica Juan José Blardony, director de Hostelería Madrid.

La hostelería no se recuperará por completo hasta 2023

Según las previsiones de la asociación, no será hasta 2022 cuando la hostelería empiece a funcionar con normalidad de forma continuada. Para ese entonces, los hosteleros tendrán que afrontar el pago de las deudas generadas durante este periodo de pandemia; ya sea a través del pago de deudas directas, préstamos personales o ICOs.

Por este motivo, desde Hostelería Madrid creen que la situación del no estará saneada por completo hasta el otoño de 2023. "Las empresas de hostelería estamos muy dañadas financieramente y necesitamos que las administraciones continúen apoyándonos en los próximos dos años para poder sanear nuestras empresas y seguir contribuyendo a la creación de empleo en nuestra sociedad", concluye Blardony.