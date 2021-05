Aragonès pretende la independencia catalana con un 'govern' fuerte

José Miguel Arcos Madrid

El pleno que investirá al candidato de ERC, Pere Aragonès, a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña arrancó ayer en el Parlament de Catalunya. Los votos de ERC, Junts y CUP, que firmaron un acuerdo para desbloquear la política catalana, permitirán a Pere Aragonès convertirse en presidente de la Generalitat este viernes, a tan solo cinco días de agotar el plazo y tras dos votaciones fallidas en marzo, cuando Junts se abstuvo y no logró obtener los votos suficientes.

Aragonès ha expuesto un discurso fuertemente marcado por su voluntad de culminar la independencia catalana a través de "un govern fuerte, cohesionado y de energías renovadas".

La estrategia por la soberanía del protagonista de la investidura se dejó entrever con su ejemplo. "Quiero hacer como Escocia; quiero un referéndum", ha señalado. Además, el líder de ERC ha retado a Salvador Illa (PSC) a organizar dicha votación.

Aragonès propuso "una nueva Generalitat" entre propuestas que apelan a las aspiraciones independentistas, de amnistía de los miembros del procés y de autodeterminación durante su legislatura. Ante la Cámara, el líder de ERC pidió apoyo en su idea de "progreso y libertad de los presos". Aragonès se ha autoproclamado como el primer presidente de la Generalitat "de izquierdas e independentista" y se ha ofrecido a tener en cuenta la mayoría soberanista del Parlament.

Pere Aragonès ha declarado que quiere "abrir una nueva etapa e impulsar una nueva Generalitat republicana; inconformista, innovadora, transformadora, imaginativa, creativa, con visión de futuro y con el compromiso inequívoco de hacer más fácil y feliz la vida de todos los ciudadanos de Catalunya".

Aragonès pidió apoyo en la Cámara para la libertad de los presos del 'procés'

Sobre la recuperación de la crisis, el futuro president ha declarado ofrecer "una salida para todos" y ha establecido cuatro pilares para una transformación social, verde, feminista y democrática.

Borràs no acudirá al Rey

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciado que no irá al Palacio de la Zarzuela a comunicarle al Rey Felipe VI la investidura del candidato de Esquerra, Pere Aragonès.

Borràs ha rechazado la reunión con el Rey restando importancia al procedimiento de investidura ante Felipe VI: "Cuando he ido a ver al Rey de España, he ido a decirle en directo un conjunto de cosas que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir cuando tienes a alguien delante".

A cambio, la catalana propuso alternativas, para lo que considera un trámite. "Hay medios a nuestro alcance, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación", dijo.

Ante la negativa de Borràs, el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha asegurado que Laura Borràs, "vuelve a demostrar que no está a la altura".