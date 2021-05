Díaz avisa al Banco de España de que no abaratarán los despidos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo "no va a abaratar el despido" después de que el Banco de España se mostrase favorable a la denominada "mochila austríaca".

El planteamiento del Banco de España para corregir la desigualdad de los trabajadores temporales se basa en un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos.

"Cada institución tiene que abordar sus competencias", ha advertido Díaz en declaraciones a los medios antes de asistir al acto de presentación del libro La estabilidad fiscal en España: Los deberes pendientes, del economista Santiago Lago, un acto organizado por el Foro Económico de Galicia en A Coruña.

En este sentido, ha puntualizado que "es competencia del Ministerio de Trabajo definir las líneas de actuación en el campo del mercado de trabajo", y ha sostenido que el Gobierno de España "no contempla esa salida" entre las reformas estructurales enviadas a la Comisión Europea. Así, ha concretado que la comisión de expertos de 2013 concluyó que la llamada "mochila austríaca" no es una fórmula apropiada para España. "No pasa por este Gobierno progresista abaratar el despido", ha manifestado "con claridad".

Al respecto, ha indicado que "más allá de los altos sueldos y las retribuciones" de miembros del Banco de España, "que son muy polémicas", lo que "no tiene sentido es buscar en una crisis herramientas que abaraten el despido". Además, ha señalado que "España es de los sitios en el que el despido es más barato".

Advertencia a los bancos

Díaz también ha indicado que su departamento ha remitido cartas a los bancos BBVA y Caixabank para advertirles de que "no es tiempo de despidos". La vicepresidenta tercera ha argumentado que "muchas de esas entidades financieras" han recibido "ingentes cuantías públicas" y "tienen beneficios".

"La reforma del PP eliminó en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores la autorización administrativa que había respecto de los despidos colectivos", ha explicado la responsable de Trabajo, que ha lamentado que, por lo tanto, no tienen "posibilidad legal" de actuar sobre estas medidas.

Por ello, ha tomado la decisión de realizar una "advertencia legal" y recordar que antes de formular un despido tienen que plantear "medidas alternativas", es decir, "presentar un plan de acción social que plantee razones diferentes".

"Desde el Gobierno de España estamos decididos a señalar que no son tiempos de despidos colectivos", ha enfatizado Díaz, que ha llamado a salir de la crisis "colectivamente", haciendo "esfuerzos entre todos" y ha confiado en que "se actúe en consecuencia".