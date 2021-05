Gentiloni mantendrá suspendida el pacto fiscal en 2022

Jorge Valero Bruselas

El optimismo empapó las previsiones económicas que presentó ayer la Comisión Europea. Sin embargo, la recuperación aún requiere más gas, sobre todo a la vista del impulso de EEUU y China. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, confirmó ayer que propondrá en un par de semanas mantener suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento también en 2022.

En base a las previsiones de primavera, "las reglas fiscales de la UE deberían estar suspendidas en 2022", comentó. Además, el comisario italiano subrayó que si se retiran las medidas de apoyo de manera "prematura", se podría poner en peligro la recuperación. Gentiloni ha repetido durante las últimas semanas que es más peligroso hacer poco y retirar pronto los estímulos, que hacer mucho y retirarlos tarde.

Según las previsiones, solo Dinamarca y Luxemburgo cumplen con el límite del déficit del 3% este año, mientras que la deuda de la eurozona ha superado este año la barrera del 100% del PIB.

Pero aun así, Bruselas quiere mantener la mano abierta para que los Gobiernos aguanten los estímulos también el próximo año, en un claro contraste con la austeridad que marcó la respuesta a la crisis financiera. Para ello, propondrá este mes mantener la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad hasta finales de 2022, por la cual se mantiene en suspenso el control del déficit y la deuda de los Estados miembros.

La decisión sobre en qué momento reactivar las reglas fiscales además coincide con el debate sobre la revisión del propio Pacto de Estabilidad. Gentiloni, países como España o la Autoridad Fiscal Europea no solo defienden que se simplifique un marco demasiado barroco e ineficaz, sino también que refleje mejor el nuevo paradigma económico, y que favorezca más la inversión, sobre todo en épocas de crisis. Francia y España ya han defendido que no se reactive el Pacto hasta que no concluya su reforma. El calendario podría resultar muy ajustado, dado que será una de las discusiones políticas más complicadas de los próximos años, y no se iniciará hasta después de las elecciones alemanas de septiembre.